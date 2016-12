Roma ferma il 3 novembre: la storia dice scudetto

16:20 - Può succedere dopo 10 vittorie di fila, di steccare all’undicesima, di non centrare il record europeo stabilito dal Tottenham nel 1960. A Torino - nonostante un finale a tutto gas in cui meriterebbe ciò che non aveva meritato nella prima ora la Roma non ce l'ha fatta a ripetere i successi di misura ottenuti nelle due gare precedenti con Udinese e Chievo: al gol di Strootman – che pare essere il preludio all’ennesima vittoria - risponde sfacciatamente l’ex Cerci: fine della striscia.

Ma la squadra di Garcia può comunque guardare con ottimismo al futuro per motivi extracalcistici. I maghi non c'entrano. La data del pari di Torino invece sì. Perchè chi si ferma il 3 novembre poi vince lo scudetto, lo dice la storia del nostro campionato. Era accaduto alla Juventus di Platini, nell'85, quando Maradona - con quel calcio di punizione bello, impossibile e incredibile da dentro l’area - ne aveva interrotto la striscia iniziale di 8 vittorie di fila. E' accaduto lo scorso anno quando la squadra di Conte si era vista stoppare dall'Inter di Stramaccioni con un secco 3-1 l’imbattibilità che durava da 49 partite. Anche in quel caso era il 3 novembre, di un anno fa.

Garcia, ripensando a quegli scudetti bianconeri, può dunque dormire tra due guanciali, può aggrapparsi al futuro guardando al passato. Forse non sa nulla di questa storiella del 3 novembre. Ma se la legge dalle nostre pagine, e se conosce – come crediamo - il pensiero filosofico di Gianbattista Vico in merito ai “corsi e ricorsi storici”, avrà un motivo in più per sognare in grande.