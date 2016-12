22 dicembre 2013 Roma, facile 4-0 al Catania. Ma la Juve è ancora lontana La squadra di Garcia travolge i siciliani. Doppietta di Benatia, un gol e un assist di Destro, poker di Gervinho. Totti benino, in campo 87 minuti di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

00:25 - Roma-Catania 4-0, tutto molto facile per la squadra di Garcia contro la squadra siciliana, ultima in classifica. In gol Benatia nel primo tempo al 18', raddoppio di Destro al 10' della ripresa, poi ancora Benatia al 14' st e infine Gervinho al 35' st. Totti, benino, in campo per 87 minuti. La Roma chiude il 2013 sempre a meno cinque dalla Juventus, in attesa dello scontro diretto del 5 gennaio 2014 allo Juventus Stadium.

LA PARTITA

Gli occhi, attenti, al campo. Le antenne dirette verso Bergamo, per sapere. Tra Roma e Catania c'è una sfida, molto facile per Totti e compagnia, che oltrepassa il Natale e il Capodanno e va verso il 5 gennaio, la domenica della grande sfida scudetto. Con le solite distanze. Ma fa lo stesso. La Juve fa spavento, ma la Roma gode di ottima salute. Bene. Anzi: benissimo.

C'è solo un tempo per godersi un qualcosa di speciale. Il gol di Tevez a Bergamo crea un minimo di sconforto, scacciato in parte dalla rete di Benatia al 18', calcio d'angolo e tocco-assist aereo di Destro per la deviazione, sempre di testa, di Benatia; e poi dissolto, quello sconforto, dal pari dell'Atalanta. A quel punto, Roma a meno tre dalla Juve. Fino a dopo l'intervallo, si respira una certa aria di euforia. Poi, si sa...

I giallorossi, dopo il gol di Benatia, giocano tranquilli e decisi, senza dannarsi: scovare la rete del 2-0 è una ricerca non ossessiva. Ci provano Gervinho e Ljajic, Totti sta un po' sulle sue, Destro cerca lo spazio del gol al 21', ma Frison gli si oppone; e la difesa del Catania cerca di non farsi travolgere. Trovare qualcosa che faccia male alla Roma è impossibile. Non è per caso se i siciliani sono ultimi in classifica e se nelle otto trasferte, prima di questa, hanno sempre perso.

Segna Pogba, a Bergamo, ai primi secondi della ripresa. Brusio dagli spalti: peccato. Il secondo tempo è appena cominciato, il Catania cerca soltanto di ripararsi e tocca alla Roma il compito, come nella prima parte, di rifinire senza altri affanni la pratica dei tre punti, segnando il secondo gol. Ljajic e Totti vanno vicini alla meta, ed è tutta catanese la confezione dello 0-2 con un inverosimile pasticcio-carambola Frison-Rolin che aprono la porta a favore di Destro. L'attaccante deposita la palla in rete al10' st e, felice di un assist e di un gol, può uscire. Dentro Taddei.

A quel punto, la resa totale del Catania. Ecco al 14' Benatia, capace di esaltarsi con un colpo di testa, peraltro in acrobazia bassa. Molto bello e 3-0, non è il caso di maltrattare di più gli avversari. Tant'è che Gervinho trova il modo di evitare il gol in tre occasioni (palo a porta vuota, l'ultima delle tre), ma non può esimersi dal segnare la rete del 4-0, al 35' st.

Tutto è troppo facile e la Roma può specchiarsi in se stessa: dopo cinque pareggi in sei gare (a parte il 2-1 sulla Fiorentina) questo è il miglior modo per chiudere il quadrimestre, esaltante, di Rudi Garcia e pensare al 5 gennaio. Il campionato è aperto, la salute è tornata buona e può anche migliorare, quando staranno meglio Totti e pure Destro. E insomma, non poniamo limiti a questa squadra che tiene aperta la corsa tricolore. Onore e complimenti.



LE PAGELLE

Benatia 8 - Due gol di testa, molto furbo il primo e molto bello il secondo, fanno di lui il valore aggiunto della Roma di Garcia. Bravo a difendere, il suo mestiere; bravo ad attaccare, è il suo secondo lavoro.

Destro 7,5 - A chi diceva: prometteva tanto, e invece. Invece continua a fare gol, e anche a confezionare assist (suo, sul primo gol romanista). Ha l'autonomia di un'ora, e il 5 gennaio -sicuro- farà soffrire la Juve.

Totti 6 - Gioca tutta la partita, limitando i suoi compiti a una saggia opera di regia offensiva. Nell'attesa che torni il Totti vero, è sempre l'anima della squadra che con lui in campo si sente più sicura.

Ljajic 6,5 - Gran lavoro per portare palloni buoni in zona d'attacco, la partita gli è ostile solo nella parte finale, ovvero quando cerca -senza fortuna- di fare gol.

Gervinho 6 - A un certo punto, dopo due conclusioni mancate e un palo a porta vuota, sembra che non abbia voglia di infierire sul Catania. Al quarto tentativo, pur calciando male il pallone, riesce a fare gol. A malincuore?

Frison 5-5 - Diciamo di lui, il giudizio che spetta a un ingiudicabile Catania perché troppo fragile, forse rassegnato e non da oggi. Dopo aver evitato almeno tre il gol dello 0-2, lo regala quel gol in combutta con Rolin.





IL TABELLINO

ROMA-CATANIA 4-0

Roma (4-2-3-1): De Sanctis sv; Maicon 6,5, Benatia 8, Castan 6,5, Dodò 6; Bradley 6,5 Pjanic 6,5 (36' st Florenzi sv); Ljajic 6,5, Totti 6 (42' st Ricci sv), Gervinho 6; Destro 7,5 (14' st Taddei 6).

A disp.: Skorupski, Lobont, Torosidis, Jedvaj, Burdisso, Romagnoli, Marquinho, Mazzitelli. All.: Garcia 7

Catania (4-3-3): Frison 5,5; Peruzzi 5 (1' st Biraghi 5,5), Legrottaglie 5,5, Rolin 5, Alvarez 5,5; Izco 5,5, Guarente 5,5, Plasil 5,5; Barrientos 5, Leto 5 (22' st Monzon 5), Castro 5,5 (18' st Bergessio 5)

A disp.: Andujar, Ficara, Gyomber, Capuano, Tachtsidis, Keko, Freire, Petkovic, Boateng. All.: De Canio 5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 18' Benatia R), 10' st Destro (R), 14' st Benatia (R), 35' st Gervinho

Ammoniti: Bradley (R), Peruzzi, Castro, Barrientos, Biraghi (C)

Espulsi: --