Roma, De Rossi: "Garcia come Capello. La Juve? Fortunata con gli arbitri"

11:10 - Daniele De Rossi a cuore aperto, tutto sul suo momento e su quello della Roma. Una confessione ai microfoni di Roma Channel: "Quello che stiamo facendo - ha detto - è frutto del 26 maggio (sconfitta in finale coppa Italia contro la Lazio), abbiamo reagito anche grazie a un grande come Garcia. Questa estate stavo male adesso tutto è diverso. Obiettivi? Prima era arrivare in Champions, adesso non molliamo nulla. La Juve? Fortunata con gli arbitri".

QUESTA L'INTERVISTA INTEGRALE RILASCIATA A ROMA CHANNEL



Come stai vivendo questo momento?

Sto bene, sto bene moralmente, perché stiamo vivendo una stagione importante, piacevole, entusiasmante. Fisicamente non è sicuramente il miglior momento di forma della stagione, ho questo problema che ormai tutti quanti conoscono all'alluce del piede sinistro che mi porto avanti da un mesetto. E' una cosa che sicuramente andrò a risolvere in breve tempo, anche con l'aiuto di queste piccole vacanze invernali, un po' di riposo, serve solo quello, non c'è bisogno di cercare nulla di particolare.



Nessun problema contro il Milan?

Continuerò come ho fatto fino ad ora, a giocare ed allenarmi, il problema era che facevo anche un po' di fatica ad allenarmi, qualche aiuto di antidolorifico per la partita e riusciamo a giocare quasi come se niente fosse. Gli mostrano una clip della sua prima intervista, con il suo primo gol in carriera... E' sempre un ricordo piacevole il gol, ricordo 90° minuto, feci le corse per vedermi, era un appuntamento fisso per la settimana, è stato un momento bellissimo, io non dimenticherò mai il mio primo gol in Serie A.



Hai mai pensato di essere un predestinato?

Io me lo spiego con il fatto che sono stato uno con una buona dose di sangue freddo, non mi emoziono quando il gioco diventa un po' più duro, ho sempre affrontato le cose con grandi serenità e professionalità, per un ragazzo giovane l'approccio alla gara vera è difficile, io ho sempre vissuto bene questa cosa, il titolo di predestinato va destinato ad altri, penso di essere stato un giocatore con grande carattere e personalità, ricordo che lo disse pure Capello, le sue parole sono legge.



Cosa ha significato il gol a Livorno per te e per la squadra?

E' stato un'estate particolare per me, ma ì mi sentivo già un altro. Io non mi sentivo più lo stesso, era un momento difficile, all'amichevole a Terni mi trovai in difficoltà, non ero a mio agio, pensavo che fosse impossibile da cancellare quello successo due mesi prima, il gol a Livorno fu importante per il nostro inizio e una bella spinta per me, nonostante fossi già stradeciso e straconvinto del mio futuro, avevo già inquadrato i miei compagni e il mio allenatore.

Ti dà fastidio che De Rossi vada "recuperato"?

Questa città tende a gonfiare un po' tutto, problemi con tutti gli allenatori, quattro anni senza giocare, questa città vive di calcio e di pallone, il pallone è di tutti e tutti ne possono parlare, tanta gente parla di calcio dalla mattina alla sera e non sa neanche come è fatto un pallone. Sta a me e agli altri giudicare quanto fatto, ho fatto stagioni negative, ma sono molto poche.



Cosa è cambiato dal 26 maggio? Vi ha dato una spinta?

Le differenze sono evidenti, basta guardare la classifica e quello che stiamo facendo, tanti che sono protagonisti quest'anno non c'erano, ma è stata una spinta, quello che si è creato è anche figlio di quella partita, hai preso materiale umano troppo importante, giocatori che hanno vinto, con mentalità importante, poi abbiamo preso uno dei migliori allenatori da prendere, forse il miglior tecnico da scegliere, il migliore che ho mai avuto a gestire il gruppo. E' stato l'allenatore perfetto per uno dei momenti più bassi della nostra storia, serviva il suo carisma, si vedeva già dall'America il clima che si era creato, le respiri quelle cose, non affronti una stagione svaccando come negli anni passati, si vedeva già da li.



Ti ricorda Capello come autorevolezza? I record e i numeri li hanno avvicinati molto, per un motivo anagrafico non possono essere molto simili. Capello è stato l'esempio, Capello è un fenomeno, è una persona leale, un allenatore fortissimo, Garcia ha queste qualità, ma anche per l'età è più vicino ai giocatori, giocherellone, ma Capello era più rigido. Rudi Garcia è più scherzoso ed attaccato al gruppo.



Quali sono i vostri obiettivi? Potete lottare fino alla fine con la Juventus?

Gli obiettivi sono chiari da inizio anno, non ho mai creduto a chi diceva che si doveva tornare in europa, il nostro obiettivo era la Champions, per come stiamo adesso dobbiamo continuare a vincere le partite, se domani ci fosse Juventus-Napoli tiferei il Napoli, non guardo chi sta dietro quando la Juve, una squadra di fenomeni, dista solo tre punti, vogliamo riprendere la Juve, tutti dopo la decima vittoria eravamo carichi e pronti per il Torino, il momento non è finito, si è interrotto, abbiamo trovato portieri che si sono inventati partite della vita, poi decisioni arbitrali sfortunate, il rigore di Pjanic a Torino, e un rigore con l'Atalanta, non ci hanno danneggiato, ma chi ci è davanti è stata fortunata e ha avuto degli episodi favorevoli, che si pareggiano a fine anno.



Il Milan con Balotelli e Kakà?

Il Milan di qualche anno fa era travolgente, vinceva a ripetizione, era un altro Milan, ora è diverso, ma non siamo fortunati ad incontrarlo adesso, è una partita difficile, molto più di quanto poteva essere un mese fa.