Roma: Benatia portafortuna, con lui in campo si vince sempre

14:07 - Mehdi Benatia era arrivato in estate a Trigoria tra lo stupore e i pregiudizi degli Ultras giallorossi, che si aspettavano nomi ben più importanti dal mercato. Quello che non sapevano o ignoravano erano i numeri spettacolari che il difensore marocchino si portava dietro da Udine: nelle ultime giornate dello scorso campionato, infatti, quando era ancora all'Udinese, Benatia è sempre sceso in campo ottenendo sette vittorie su sette. Il trend positivo è ripreso anche in maglia giallorossa. Schierato sempre titolare da Garcia, complice anche le sue splendide prestazioni, la Roma ha ottenuto un filotto di nove vittorie consecutive, facendo salire il personale record del difensore marocchino a 16 gare in cui non ha mai perso o pareggiato ma sempre e solo ottenuto i 3 punti. Un vero e proprio talismano portafortuna per la SuperRoma, che con un difensore così può davvero puntare allo scudetto.