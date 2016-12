Roma, Benatia: "Io pagato troppo? E' facile parlare in estate"

17:52 - "E' facile parlare in estate. Ma nel calcio conta solo il campo". Con questo il tweet il difensore della Roma, Mehdi Benatia, si è tolto un sassolino dalla scarpa attaccando, dopo la doppietta di ieri al Catania, chi in estate aveva parlato di acquisto troppo oneroso per la Roma.''Io non dirò mai di essere il migliore. Perchè nel calcio non si finisce mai di imparare. Ma quello che mi dà fastidio è la gente che parla'' ha aggiunto il marocchino.

Il difensore giallorosso ironicamente ripropone anche un articolo di un sito di calciomercato nel quale si criticava la spesa. ''Senza sapere nulla di me - conclude il centrale - Vado avanti per la mia strada ma è arrivato il momento di mettere i puntini sulle i. Forza Roma!''

Io non dirò mai di essere il migliore. Perché nel calcio non si finisce mai di imparare. Ma quello che mi da fastidio è la gente che parla

— Bena17 Officiel (@MedhiBenatia) 23 Dicembre 2013

senza sapere nulla di me. Vado avanti per la mia strada ma é arrivato il momento di mettere i puntini sulle i. Forza Roma!

— Bena17 Officiel (@MedhiBenatia) 23 Dicembre 2013