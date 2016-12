Rodriguez, 60 km a cavallo per l'Uruguay

10:48 - "Se l'Uruguay si qualifica ai Mondiali, mi faccio 60 chilometri a cavallo". Questa la promessa fatta mesi fa dal centrocampista dell'Atletico Madrid Cristian Rodriguez che, la scorsa notte, ha deciso di mantenere il patto: un viaggio da Progreso, pochi chilometri a nord di Montevideo, fino a Florida, nel centro del Paese. Totale di 60 chilometri, controllate pure se non ci credete. Il tutto senza l'assenso del 'Cholo' Simeone e del suo club.

Forse viaggiando di notte Rodriguez sperava che la sua impresa passasse in sordina. Invece in Ururguay è sulle prime pagine di tutti i giornali, e al suo rientro in Spagna lo attende una bella lavata di capo. Ma il 'Cebolla' (questo il soprannome del giocatore) è uomo d'onore e non aveva scelta: "Ho fatto una promessa durante le qualificazioni e dovevo mantenerla", le sue parole. Con buona pace del Cholo e dei dirigenti dell'Atletico...