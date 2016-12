Rigori e sfavori: Mazzarri e Moratti, ecco le cifre

12:22 -

Prima il rigore-non rigore di Gervinho. Poi l’espulsione-non espulsione di Handanovic. Prima e dopo, altre cose da far nascere l’idea -come ha detto Moratti - che qualcosa vada storto "e ci siamo abituati". Già. Tant’è che - dicono - Walter Mazzarri ha optato per il silenzio, domenica all’Olimpico di Torino, per evitare parole fuori ordinanza.



C’è chi dice, a dire il vero, che il silenzio del tecnico abbia avuto il sopravvento anche per evitare di prendersela con qualcuno dei suoi giovani difensori, poco accorti nel finale di partita, ma tant’è. Se questa deve passare come l’idea –storicamente mai assente nel diario dell’Inter- di essere vittima di sfortune arbitrali, ecco come l’Inter 2013-14, dopo otto giornate, abbia già acquisito dati e fatti per rielaborare il capitolo lamenti.

Le otto giornate di Mazzarri si misurano sui due rigori contro Roma e Torino. I lamenti dell’Inter, cui Moratti riferisce anche lo stupore di Thohir da Giacarta, passano al setaccio anche i dati della scorsa stagione quando su una squadra alla deriva per motivi propri si aggiunsero rigori invocati e non concessi, oppure subiti e poco evidenti.



La tabella che riproduciamo mette a confronto i dati-rigori delle 38 giornate del campionato 2012-13 e le 8 disputate nel corso di questa stagione. L’Inter vanta il penultimo saldo, con 5 rigori a favore e 10 contro, soltanto il Parma ha fatto –oppure è stato trattato- peggio (meno 7), comandano la graduatoria Milan, Napoli e Juventus le prime tre, in ordine inverso, della classifica finale. E insomma: questo è tutto e niente, lamentarsi non serve, guardare i dati può servire per una statistica che lascia il tempo che trova. E in Moratti e Mazzarri (e prossimamente Thohir) quell’idea molto interista di un disagio. Diciamo così…