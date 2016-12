Ribery spavaldo: "Il Pallone d'Oro? Ho già il posto sopra il camino"

19:29 - Dopo aver vinto tutto col Bayern adesso gli manca solo la consacrazione personale: il Pallone d'Oro. E Frank Ribery non nasconde di volerlo a tutti i costi: "Prima ero un buon giocatore, adesso sono il migliore" ha dichiarato in una intervista a L'Equipe. "So che in corsa ci sono anche Messi e Ronaldo ma sono convinto che hanno ragione i miei compagni quando dicono che lo merito io. Mia moglie ha già preparato il posto in sala sopra il camino".