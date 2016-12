Renzi a Tiki Taka: "Pugno duro contro la violenza negli stadi"

10:51 - "Dovremmo adottare il modello inglese: possiamo fare la stessa cosa, instaurando un’attività educativa per le famiglie e usando il pugno duro nei confronti di chi sbaglia. Inoltre trovo sbagliato che i costi della pubblica sicurezza negli stadi, polizia e carabinieri, siano a carico della collettività: mi dispiace per i presidenti, ma dovrebbero pagare loro". Lo ha detto a Tiki Taka in esclusiva al nostro Pardo il sindaco di Firenze, Matteo Renzi.



"E' inaccettabile che i servitori dello stato siano costretti a vivere ogni domenica in tenuta anti sommossa - ha detto ancora -. Infine, è fondamentale una legge sui nuovi stadi, deve essere fatta al più presto".Renzi prosegue parlando del suo rapporto con la Fiorentina: "Fiorentina-Avellino 3-0, non ricordo precisamente l’anno, è stata la mia prima volta allo stadio. Ricordo il gol su punizione di Antognoni: Giancarlo è un mito per Firenze, è la luce. Anche per me: il mio attaccamento per la Fiorentina è viscerale, la Viola è un pezzo di cuore. Ma è bello il rapporto che il calcio ha con questa città e che questa città ha con il calcio: sono tanti anni che la Federazione ci onora della manifestazione della Hall of Fame. Poi oggi c’era Batistuta: la sua mitraglia era un’esplosione di gioia per noi, se la faccio io mi prendono per matto".

Infine, sul suo personale rapporto con il calcio, Renzi dichiara: "Anche per me il calcio conta tanto, ma sono il tipo che fa l’arbitro perché non fa bene il calciatore e poi il sindaco perché non sa fare bene l’arbitro… Non riesco a giocare quanto vorrei, facendo politica non posso pensare alla partita di calcetto se ci sono problemi cittadini da risolvere. Ma il calcio è una metafora della vita, è un modello di aggregazione. Anche se dobbiamo stare attenti: da un lato i ragazzini di 12 anni che, emulando i campioni in tv, si lasciano andare in atteggiamenti incomprensibili, come delle simulazioni, dall’altra anche i genitori si devono dare una regolata. Il calcio può essere utile alla società, è fondamentale per l’Italia, ma dobbiamo tutelarlo, altrimenti rischieremmo di perdere un pezzo di noi stessi".