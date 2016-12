Reina, consigli Casillas: "Vattene dal Real" 

22:05 - Fa scalpore in Spagna il filmato, mandato più volte in onda da Canale Quatro, di un colloquio fra due dei tre portieri della Nazionale spagnola campione del mondo, Pepe Reina e Iker Casillas, in panchina contro la Bielorussia. Sono parole rivolte dal portiere del Napoli al collega del Real, con le quali gli consiglia di "andare via da Madrid", e interpretate dal labiale. Il ct Vicente Del Bosque ha scelto di schierare Victor Valdes titolare nelle 'Furie rosse', visto che Diego Lopez ha tolto il posto appunto a Casillas (grazie anche a una campagna avviata nella passata stagione da Mourinho nei confronti di una delle colonne storiche dei 'merengue') ma, durante il riscaldamento, Reina si avvicina a Casillas, dicendogli: "Quante partite possono esserci? Dieci, dodici?". E Casillas: "Sì, ma alla fine...". Reina replica: "Alla fine è una cattiva stagione, perché al massimo giocherai 10 o 12 partite in tutto". Casillas ribatte: "Però, andarmene ora, non riesco proprio a immaginarlo. Almeno giocherò la coppa". E Reina conclude: "La coppa è una vergogna".