Record di gol in Serie A: 208. Non accadeva da 20 anni 

11:11 - Si segna tanto, in Serie A. Dopo sette giornate (70 gare) i gol sono 208, ed è il primato da quando il campionato è tornato a 20 squadre, dal 2005. Un primato di reti e dunque di spettacolo: alla base l'arrivo di nuovi uomini-gol (Tevez e Higuain), scelte tattiche meno difensiviste, l'impennata di errori delle difese e dei portieri, nonché la differenza, ampliata fra i sette grandi club e le squadre medio-piccole.

Con le cinque reti segnate in Juventus-Milan, il campionato di Serie A registra 208 gol in 70 partite, dopo 7 giornate. La media è di 2,97 gol a confronto e il dato deriva principalmente dagli attacchi delle squadre in testa alla classifica: 20 li ha realizzati la Roma, 18 il Napoli, 14 la Juventus, 16 l'Inter. Bene anche Milan, Fiorentina e Verona, tutte a quota 13 centri. Un trend decisamente diverso dai precedenti campionati, visto che i 208 gol rappresentano - a questo punto del campionato - il record da quando la Serie A (2004-05) è tornata a 20 squadre.





A livello assoluto era dalla stagione 1992-93 che non si segnava così tanto, quando la cifra fu di 214 (media 3,05 a partita), mentre a livello relativo il campionato più simile è quello del 1997/98, quando furono realizzate 188 reti, ma su 63 partite, essendo ancora la Serie A su 18 squadre, con media a partita identica a quella di oggi.



Perché si segna di più? I motivi possono essere molteplici, da un'ondata di nuovi attaccanti (Tevez, il ritorno di Pepito Rossi, Higuain, Callejon, Gervinho, per citare i nomi più celebri), qualche errore di troppo dei portieri, il fatto che molte squadre sono passate alla difesa a tre, e non tutte sono tecnicamente attrezzate per praticarla e, probabilmente, anche una frattura maggiore tra grandi e medio-piccole: Come evidenziato da molti risultati e dalla classifica che vede già 19 punti di distanza tra prima e ultima.