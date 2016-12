Real Madrid, show in allenamento con palloni di ogni tipo

Clima sereno e festoso in casa Real alla vigilia della grande sfida al Barcellona di sabato pomeriggio. La vittoria sulla Juve e l'ormai quasi certa qualificazione agli ottavi di Champions, hanno galvanizzato i giocatori di Ancelotti e alcuni di loro si sono misurati in una spettacolare sfida di abilità. Gareth Bale, Luka Modric, Karim Bezema e Jesé sono stati infatti i protagonisti del nuovo video del bwin Skill Series. I quattro giocatori, in camiseta blanca, si sono cimentati in palleggi e tiri utilizzando una palla medica, una da squash e una da rugby. Il risultato è una serie di prodezze tecniche che lasciano davvero a bocca aperta...