Real Madrid-Juve, Ancelotti teme Conte: "E' uno che non molla mai"

16:01 - Real Madrid contro Juve. La prima delle due sfide di Champions è in programma il 23 ottobre al Bernabeu, quando Ancelotti troverà di fronte Conte: "Già come capitano (ai tempi della Juve, ndr) era molto carismatico, ha sempre dimostrato sul campo di essere un lottatore, uno che non molla mai e l'essere allenatore l'ha fatto diventare ancora più determinato". Sul suo futuro: "Roma o nazionale italiana? Dopo il Real potrei anche ritirarmi...".

Carletto rispetta i bianconeri, secondi nel girone con due punti in due giornate: "La Juventus è la squadra più forte in Italia per continuità, perché ha iniziato un progetto due anni fa e lo sta portando avanti molto bene - dice a Sky Sport -. Ha vinto due scudetti, ha trovato solidità la società ma anche la squadra, hanno idee chiare".



Si parla di Serie A, e per Ancelotti è obbligatorio un commento sulla 'sua' Roma: "I giallorossi mi piacciono molto, posso capire e immaginare quello che sta succedendo in questo periodo. Sono contento anche per Garcia, lo conoscevo dai tempi di Parigi e il suo Lille era una squadra che si esprimeva molto bene dal punto di vista della qualità del gioco. Ma sono contento soprattutto per la città: se non deve vincere il Milan, che vinca la Roma". E a proposito dei rossoneri, il tecnico del Real spezza una lancia in favore dei suoi vecchi allievi: Inzaghi e Gattuso. "Pippo ha iniziato un percorso importante e la Primavera del Milan è la squadra giusta per fare esperienza. Il suo sogno, come quello di tutti, è allenare la prima squadra ma è anche il sogno di Gattuso, che non è partito bene ma avrà la possibilità di migliorarsi e diventare un grande allenatore".