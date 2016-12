Real Madrid, Cristiano Ronaldo punta Raul: "Voglio superarlo"

10:21 - Sbarcato a Madrid nel 2009, in quasi quattro anni e mezzo Cristiano Ronaldo ha segnato 225 gol in 216 presenze con la maglia del Real. Numeri spaventosi, che di diritto l'hanno già inserito nella storia dei Merengues. Il portoghese, però, punta al trono assoluto: "Voglio diventare il miglior marcatore della storia del Real Madrid - ha detto ai media spagnoli -, e aiutare questo club con i miei gol a diventare ancora più grande".

Il record assoluto, per ora, appartiene a Raul: 323 reti in 741 presenze dal 1994 al 2010. Ronaldo è al quinto posto, visto che davanti a lui si trovano Di Stefano (308), Santillana (290) e Puskas (242). Le statistiche di CR7, però, sono senza precedenti, visto che l'attuale media di 1,042 gol a partita potrebbe spingerlo in testa alla classifica madridista nel giro di due anni.