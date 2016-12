Real Madrid: contro la Juve in maglia arancione

16:30 - Scocca l'ora della terza maglia. Il Real Madrid scenderà in campo a Torino, nella sfida di Champions contro la Juve, con la divisa arancione. E' la prima volta. I merengues avevano 'provato' a indossare il completo in Turchia con il Galatasaray, ma era arrivato il no dell'Uefa per il rischio confusione con il rosso-arancio del club turco. Se non ci saranno rimostranze da parte dell'organo che governa il calcio europeo, martedì sera ai bianconeri sembrerà di affrontare, almeno in parte, l'Olanda.

Per i blancos l'Europa rappresenta la vetrina ideale dove presentare le nuove divise. Due anni fa la 'prima' della maglia rossa era stata sul campo della Dinamo Zagabria (vittoria per 1-0 con gol di Di Maria). Una stagione più tardi gli spagnoli avevano dato una nuova svolta con la camiseta verde, indossata per la prima volta all'Amsterdam Arena. Anche in quel caso portando fortuna visto che il Real si era imposto per 4-1 con una tripletta di Cristiano Ronaldo. I tifosi della Juve stanno già facendo gli scongiuri...