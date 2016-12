Real Madrid: Bill Gates vuole il 'Microsoft Bernabeu'

16:33 - 'Microsoft Bernabeu'. Potrebbe arrivare a chiamarsi così lo stadio del Real Madrid. Il fondatore di Microsoft Bill Gates, che ha recentemente acquistato il 6% di una società edile iberica per oltre 100 milioni di euro, sta infatti trattando con il club blanco per dare il suo nome all'impianto nell'ambito di un'operazione di ammodernamento dell'impianto stesso. Le trattative tra le due parti sarebbero a una fase preliminare.

A riportare la notizia è il 'Mundo Deportivo'. Qualche giorno fa il presidente del Real Florentino Perez aveva espresso la sua intenzione di dare un nome al Bernabeu per finanziare una ristrutturazione dello stadio. In ogni caso non prenderà decisioni in merito almeno fino a metà dell'anno prossimo.