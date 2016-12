Real Madrid: Bale rischia 4 mesi di stop

14:12 - Cattive notizie per Gareth Bale, il Real Madrid e Carlo Ancelotti. Il fuoriclasse gallese, il giocatore più pagato della storia, soffre di un'ernia del disco e di una protusione a due vertebre. I medici del Real hanno diagnosticato questo problema già in sede di presentazione, ma per il momento il gallese non sente dolore e può giocare tranquillamente. Sullo sfondo però c'è una possibile operazione chirurgica che lo terrebbe fuori almeno 4 mesi.

Lo stesso problema era stato riscontrato a Gonzalo Higuain nella stagione 2010-11. All'epoca l'attaccante argentino dovette stare lontano dal campo tre mesi abbondanti.



Il Real Madrid, con un comunicato sul suo sito ufficiale, ha smentito tutte le indiscrezioni che stanno circolando sulla presunta ernia discale che ha colpito Gareth Bale:



"Circa la notizia pubblicata oggi dal quotidiano Marca, sul giocatore Gareth Bale, il Real Madrid vuole chiarire i seguenti punti:

1. È totalmente falsa la notizia, secondo la quale il giocatore soffre di ernia discale tra le vertebre L5-S1 e ha una protusione in altre due.

2. Il giocatore non ha, quindi, nessuna ernia discale, così come hanno chiarito i medici del club a questo quotidiano (Marca, ndr) prima della pubblicazione della notizia. Sorprendentemente, la versione che i medici hanno dato a questo quotidiano lo scorso 10 ottobre è stata omessa.

3. Il giocatore Gareth Bale ha una piccola protusione discale cronica, che è del tutto frequente tra i giocatori di calcio e non impedisce, in nessun caso, il normale svolgimento dell'attività professionale."