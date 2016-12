Real Madrid, arriva un altro Zidane: è poker con Eliaz

16:55 - Il legame tra gli Zidane e il Real Madrid si fa sempre più forte. Dopo Enzo, Luca e Theo anche Eliaz giocherà con il club della capitale spagnola, precisamente nei Benjamin B. Eliaz, nato nel 2005, approda al club blanco dopo aver trascorso le ultime due stagioni al Canillas, una società satellite dei madrileni. Come per gli altri tre figli, nel sito ufficiale del Real i ragazzi sono riportati con il cognome della madre: Fernandèz.

Nelle schede tecniche stilate per ogni giocatore, il piccolo Zidane è descritto come "un giocatore dotato di ottima tecnica e visione di gioco". Eliaz spera di ripercorrere le orme di suo fratello Enzo, oramai alle porte della prima squdra. Enzo, arrivato nella cantera delle merengue nel 2004, gioca con la Juvenil A con cui sta disputando il campionato di categoria e la Uefa Youth League, competizione che lo ha visto sfidare mercoledì scorso la Juventus. Anche gli altri due figli di Zizoù, fanno parte del settore giovanile del Real. Lucas, classe '98, è un portiere del Cadete A, mentre Theo, classe '02 gioca con i Benjamin B, dove può contare sugli insegnamenti di Guti, un ex compagno di squadra di suo padre.