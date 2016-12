Real Madrid, Ancelotti nel mirino della stampa 

17:20 - Non c'è pace per Carlo Ancelotti a Madrid. La sconfitta nel Clasico con il Barcellona ha fatto salire il tecnico italiano sul banco degli imputati. I quotidiani amici, 'Marca' e 'As', lo accusano di aver regalato un tempo ai rivali con "uno schieramento tattico inaudito". Carletto, intanto, si sfoga con l'arbitro Undiano Mallenco per la mancata concessione di un rigore: "Il fallo di Mascherano su Ronaldo l'ha visto tutto il mondo tranne lui".

In questo avvio di stagione tormentato, Ancelotti aveva rischiato di veder conclusa la sua corsa con il Levante, ottava giornata. Quando il Real Madrid, reduce dal derby perso in casa con l'Atletico e sotto 2-1 al 90', ribaltò orgogliosamente il risultato con Morata e Ronaldo. La vittoria con la Juve in Champions, nonostante tutte le amnesie del caso, sembrava aver scacciato i fantasmi ma il Clasico ha risollevato il polverone. La formazione iniziale di Ancelotti ha lasciato un po' basiti gli addetti ai lavori: non tanto per i nomi, ma per la disposizione in campo: Bale 'falso nueve', Sergio Ramos centrocampista e Carvajal sulle tracce di Neymar. Uno sconquasso totale. Con l'inserimento di Illarramendi e Benzema nella ripresa il Real è andato meglio, ma era già troppo tardi.

'Ancelotti miedoso' (Ancelotti disastroso) titola Marca; 'Ancelotti y Undiano pusieron grilletes al Madrid' (Anelotti e Undiano incatenano il Real) scrive As. I giornali si scagliano contro il tecnico. Che si giustifica: "Ramos a centrocampo doveva garantirmi equilibrio e sono contento per come ha giocato. Illarramendi aveva accusato un problemino nella gara con la Juve. Bale? Non cambiava molto farlo giocare al centro o sulla fascia...". E infine un attacco frontale all'arbitro, stile Mourinho: "Tutto il mondo ha visto quel rigore tranne l'arbitro". La replica è di Busquets: "Quando perdono hanno sempre la scusa dell'arbitro". Stavolta, Carletto, sembra proprio una scusa.