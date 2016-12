Real Madrid, Ancelotti: "Juventus costretta a vincere, ma noi vogliamo qualificarci"

19:28 - Il futuro della Juventus in Champions League dipenderà molto dal Real Madrid di Ancelotti: "Se saranno bravi in queste tre partite si qualificheranno". La prima "finale" è proprio contro gli spagnoli: "Loro sono più in difficoltà di noi perché sono costretti a vincere. Ma anche noi vogliamo farlo per qualificarci il prima possibile. Sarà una partita intensa e interessante, ma dobbiamo migliorare la fase difensiva come squadra".

LE PAROLE DI ANCELOTTI IN CONFERENZA

Come giudichi il lavoro di Conte alla Juventus?

Sta facendo un lavoro straordinario, vincendo tutto quello che poteva vincere in Italia nei primi due anni.

I problemi difensivi derivano dall'ampio turnover che stai facendo?

No, non credo. Abbiamo bisogno di fare questo turnover per avere giocatori più freschi. Il problema è che ogni tanto perdiamo l'equilibrio

Che partita ti aspetti contro la Juve che giocherà la partita della vita?

Sarà una gara interessante. La Juve ha più problemi di noi nel girone, però la partita è importante anche per il Real Madrid perché possiamo qualificarci. Più in fretta ci qualifichiamo, meglio è per noi

Si parla tanto di equilibrio, cos'è l'equilibrio per Ancelotti?

Significa attaccare bene e difendere bene. Adesso stiamo attaccando molto bene perché in 15 partite abbiamo segnato 42 gol, però ne abbiamo subiti troppi. Il problema sta lì. E' vero che non sono contento del lavoro difensivo, ma di media facciamo tre gol a partita

Un commento sul periodo del Milan?

Sta attraversando un periodo molto delicato che spero superino in fretta. Problemi non solo di classifica. Galliani è un dirigente di livello altissimo che comparerei a Cristiano Ronaldo. Ho avuto tanti giocatori bravi ma Cristiano è di un'altra categoria. Ho avuto tanti dirigenti bravi, ma Adriano è di un'altra categoria

Nella fase difensiva un po' di colpa è anche del centrocampo. Xabi Alonso non sta rendendo?

Xabi è un giocatore molto importante, ma non è un problema di singoli. Anche Illarramendi sta facendo bene. E' un problema di squadra, dobbaimo risolvero da gruppo

Il passaggo della Juventus agli ottavi dipenderà da te, sia a Torino che contro il Galatasaray: che effetto ti fa?

Il calcio è questo. Il destino della Juventus passa attraverso le qualità e le capacità che la Juventus metterà nelle prossime tre partite. Nient'altro

Il tridente che ti sta salvando, durerà?

Le combinazioni offensive stanno andando molto bene e spero ovviamente che continuino. In passato ho sentito che Benzema e Bale non erano compatibili con Cristiano Ronaldo...

Ti aspetti che Conte ripeta il modulo di Madrid?

Mi ha sorpresa all'andata. Non so se giocheranno così domani, ma so per certo che la Juventus giocherà con grande intensità

Sulla formazione

Giocherà di sicuro Varane, poi deciderò tra Sergio Ramos e Pepe



E QUELLE DI VARANE

In caso di vittoria sareste qualificati: come affrontate questa partita?

Abbiamo bisogno di un solo punto per qualificarci, ma vogliamo vincere questa partita per essere primi nel girone

Ti preoccupano i tanti gol subiti dalla squadra?

Certo, possiamo migliorare difensivamente. Ma dobbiamo farlo come squadra, come blocco. Non è una cosa solo dei difensori

Che ambiente ti aspetti a Torino?

La Juve ha bisogno di una vittoria e ce la metteranno tutta. Sarà uno stadio caldo e noi dobbiamo rispondere con intensità

Giocherai o con Pepe o con Ramos: cosa cambia per te?

Mi trovo bene con entrambi