Real Madrid, Ancelotti: "Gara gestita, ma dobbiamo fare meglio"

23:48 - La vittoria contro la Juventus è arrivata, ma Carlo Ancelotti non è soddisfatto del suo Real Madrid: "In superiorità numerica abbiamo abbassato troppo il ritmo perdendo qualche palla di troppo. Anche nel finale non abbiamo fatto bene, però la gara è stata controllata e non c'era bisogno di spingere". Le difficoltà non mancano: "Stiamo migliorando il possesso palla, ma abbiamo vinto 10 gare su 12. Complimenti alla Juve però che ha fatto bene".