Real Madrid, Ancelotti difende CR7: "Blatter conti fino a 10 prima di parlare"

18:37 - Non si placa la polemica per la parodia fatta dal presidente della Fifa Blatter ai danni di Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto nuovamente sul caso con parole molto dure, difendendo il suo campione: "Blatter si è scusato? Ormai il danno è stato fatto. A volte prima di parlare bisognerebbe pensare e contare fino a dieci, io lo faccio spesso. Ronaldo? Mi ha sorpreso molto. Ha una grande professionalità ed è molto serio".

"Che può fare di più di questo? Sta facendo il massimo in ogni partita" ha poi aggiunto Ancelotti sempre riferendosi al portoghese. Nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Rayo Vallecano c'è spazio anche per replicare a quanti hanno criticato la scelta di cedere Ozil: "Per me non è un problema. Gli faccio tanti auguri per la Premier, ma lui è il passato e non vedo lo spogliatoio più triste senza di lui. Io vedo i calciatori tutti i giorni e sono felici".