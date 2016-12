Real-Juve, Ancelotti: "La Juventus non è solo Vidal" 

16:00 - "La Juventus non è solo Vidal, ci sono altri buoni giocatori", parola di Carlo Ancelotti alla vigilia della supersfida con i bianconeri. Il tecnico del Real Madrid non ha paura di Pirlo: "E' fantastico, ma non cambieremo il nostro modo di giocare per fermarlo". Cristiano Ronaldo, invece, ammette di essere stato vicino ai bianconeri in passato: "Mi volevano molti club, ma ho scelto lo United". Sulla Juve: "Temo Tevez, spero non giochi bene"

Ancelotti su Pirlo: "E' un giocatore molto importante, ma non cambieremo il nostro sistema di gioco".

Ancelotti: "Sono molto contento di Morata. Sabato ha giocato bene, come tutta la squadra. Speriamo di ripetere la stessa partita che abbiamo fatto contro il Malaga. Siamo concentrati: è difficile e importante".

Ancelotti: "In Spagna la partita più importante è Real-Barcellona".

Ancelotti su Buffon: "Buffon gioca tutte le partite, Casillas un po' meno. Per i portieri è normale compiere degli errori. Ma Buffon è un portiere molto valido come Casillas".

Ancelotti: "Non parlo da tanto tempo con Mourinho".

Ancelotti su Vidal: "E' importante, è bravo a inserirsi e a segnare. La forza della Juve è l'organizzazione, non tanto i giocatori che hanno molto qualità".

Ancelotti: "Casemiro è il futuro del Real Madrid".

Ancelotti su Di Maria: "Sta facendo molto bene. Ha qualità e sta lavorando al meglio: ha molto carattere. E' molto importante per noi perché può giocare in diverse posizioni del campo".

Ancelotti su Sergio Ramos: "Sta bene, può giocare".

Ancelotti: "Abbiamo tutti i giocatori disponibili, tranne Xabi Alonso, e in buona forma. Non ho ancora deciso la formazione di domani".

Cristiano Ronaldo: "La Juve è una squadra molto forte, compatta e difficile da battere. Che giocatore vorrei? Ho un po' di simpatia per Tevez, ma sono tutti forti".

Cristiano Ronaldo su Bale: "E' un giocatore fantastico. Dobbiamo lasciarlo tranquillo e farà bene".

Cristiano Ronaldo su Benzema: "Tutti abbiamo momenti buoni e cattivi, ma aiuta davvero la squadra. Lo vedo calmo, concentrato e aiuterà la squadra a vincere"

Cristiano Ronaldo: "Il razzismo non esiste".

CR7 su Tevez: "Ho giocato molto con lui. Per domani lo temo. Noi vogliamo vincere e spero che domani non giochi bene".

Cristiano Ronaldo su Casillas: "Ho la mia opinione, ma non voglio dirlo. Come ha detto il mister lui è importante per il club".

CR7 su Ancelotti: "E' un onore lavorare con lui. E' un'ottima persona e sono molto contento".

Cristiano Ronaldo: "Io gioco nella stessa posizione: non è cambiata".

CR7: "E' una settimana importante, ma non decisiva".

Cristiano Ronaldo sul suo trasferimento alla Juventus con Moggi: "Sì ero vicino, ma il Manchester United ha firmato. Molti club mi volevano, ma ho scelto i Red Devils per tanti motivi".

CR7: "Con la Juve è una grande partita. Vogliamo vincere come sempre. La Juve è forte anche se ha perso nell'ultima gara di campionato. Dobbiamo restare concentrati per vincere".

Cristiano Ronaldo: "Ora stiamo giocando meglio: la stagione è ancora lunga. Ora dobbiamo pensare alla Juventus e poi al Barcellona".