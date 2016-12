Real, il miglior Cristiano Ronaldo di sempre: numeri da extraterrestre

12:25 - Il miglior Cristiano Ronaldo di sempre. Ne sono certi a Madrid e i numeri, alla vigilia della sfida Champions con la Juve, confermano in pieno questa opinione. Quello che domani sera si troveranno di fronte Bonucci e compagni è infatti una macchina da gol inarrestabile: 13 gol in Liga, 7 in Champions, un totale di 20 in quindici partite, score mai toccato in precedenza, neppure nella stagione 2011/12, quella in cui a fine anno toccò l'apice delle 60 reti. Fa paura dunque Cr7, paura tanto quando gioca al Bernabeu così come quando ne gioca lontano: su 106 partite in trasferta ha messo la firma in 61 occasioni andando a segno 100 volte. Una media pari a 0,94 a incontro. Semplicemente pazzesco.