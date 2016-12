Real, Ancelotti perde la pazienza: "Ripresa disastrosa, squadra superficiale"

21:32 - Carlo Ancelotti non ci sta e alza la voce. La vittoria, sofferta, col Rayo Vallecano ha lasciato strascichi pesanti in casa Real: all'orizzonte c'è la trasferta di Torino con la Juve, da qui la sfuriata del tecnico merengue. "Il secondo tempo è stato un disastro - ha dichiarato al termine della partita - dobbiamo capire che non si può essere tanto superficiali. Abbiamo sbagliato tutto, l'atteggiamento dei miei ragazzi non mi è assolutamente piaciuto".

Da 3-0 a 3-2, con decisioni arbitrali discutibili e i pali a salvare la porta e i tre punti madridisti. Troppo anche per un allenatore e un uomo paziente come Ancelotti. Specie se a stretto giro di posta c'è una trasferta come quella di Torino e un avversario, con tutto rispetto per il Rayo Vallecano, come la Juve. "Non si può permettere a una squadra di riaprire una partita così. A questo punto penso non si tratti di una casualità visto che la cosa si ripete con sistematicità. Parlerò coi ragazzi: basta con una atteggiamento tanto superficiale".