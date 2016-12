Real, Ancelotti chiarisce: "Daremo il massimo"

Se la notizia pessima era arrivata ieri, quando a Torino era arrivata l'onda lunga del forfait di Cristiano Ronaldo, a tenere viva la speranza Champions della Juventus ci pensa Carletto Ancelotti: "Vogliamo conquistare il primo posto - chiarisce il tecnico del Real, prossimo avversario del Galatasaray - e non faremo conti: daremo il massimo". Il che, pare ovvio, vale un sospiro di sollievo per Conte, alle prese con la sfida a distanza con i turchi.

Il perché è facile capirlo. Pur senza ammetterlo, la truppa bianconera era terrorizzata dalla possibilità che Mancini andasse a prendere punti a Madrid. Sfruttando, magari, le assenze tra i blancos: "Cristiano - dice Ancelotti - non potrà giocare domani, ma il suo è un problema minore. Ha un affaticamento muscolare, però confidiamo di averlo a disposizione già sabato" contro il Valladolid. Più serio invece il problema di Varane, alle prese con infiammazioni a ripetizione al ginocchio destro, operato lo scorso maggio, e bisognoso di 10-12 giorni di stop: "Non serve un nuovo intervento - spiega Ancelotti - ma solo un po' di riposo". Insomma: niente Ronaldo, niente Varane, niente Khedira e niente Modric (squalidicato), per un Real non esattamente in formazione tipo anche se, in ogni caso, altamente competitivo. Competitivo ma non già con i tre punti in tasca, come spiega il tecnico del Madrid, perché "dall'arrivo di Mancini il Galatasary è cambiato. E' più equilibrato e ha giocato molto bene fuori casa contro la Juve. Lavora bene in difesa e ha qualità in attacco con Drogba. Rispetto all'andata (il Real stravinse, ndr) sarà una partita completamente diversa".

Tornando al suo Real, Ancelotti spiega: "Mi piace che la squadra possa passare dal 4-3-3 al 4-4-2. E' positivo poter giocare con sistemi di giochi distinti. Penso che Casemiro e Di Maria possano giocare nella posizione di Khedira. Casemiro, in particolare, potrebbe essere titolare. Mi sono piaciuti molto Xabi Alonso e Illarramendi, ma penso che Xabi possa riposare. Per quanto riguarda Bale, preferisco che giochi a destra per poter sfruttare al meglio il suo tiro".