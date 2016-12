Razzismo: Milan e Inter chiedono aiuto ai tifosi

20:34 - Appello del Milan e dell'Inter ai tifosi. I due club milanesi chiedono collaborazione sui cori razzisti e di discriminazione territoriale con un comunicato, identico, apparso sui loro siti ufficiali: "La società farà quanto in suo potere per far modificare le norme che riguardano l’accesso agli stadi, ma ha bisogno del vostro aiuto. Ha bisogno cioè che ogni vostra eventuale, ulteriore protesta si manifesti con modi consentiti dalle norme vigenti".

Ecco il testo completo delle due note: "La vostra forma di protesta contro una norma che appare per molti versi discutibile genera due effetti, entrambi indesiderabili. Un primo effetto è la limitazione ad accedere a San Siro. Un secondo effetto, molto più grave, è sentirsi accusare d’esser razzisti e di fare discriminazioni: eppure, il Milan (Inter nella nota dei nerazzurri, ndr) è certo che nessuno di voi ha nel cuore sentimenti tanto incivili. La società farà quanto in suo potere per far modificare le norme che riguardano l’accesso agli stadi, ma ha bisogno del vostro aiuto. Ha bisogno cioè che ogni vostra eventuale, ulteriore protesta si manifesti altrimenti, con modi consentiti dalle norme vigenti e comunque tali da non far del male alla società e a voi stessi".