Razzismo e sanzioni, cerchiamo altre strade 

10:08 - (r.o) - Non è facile sopportare una squalifica che -lo dice il Milan annunciando il ricorso- non ha giustificazioni. Non è facile nemmeno adeguarsi a questa deriva che è il razzismo negli stadi: nei minuti di silenzio, prima e durante le partite, una volta contro un giocatore, un'altra contro una squadra, un'altra ancora contro gli abitanti di una città, di un Paese o di un continente. Attorno al calcio degenera una deprimente maleducazione di alcune frange di tifosi; dentro il calcio si vive col cappio al collo di essere, sempre e comunque, vittime e colpevoli. Pagando un prezzo salatissimo.



Il conto al Milan, stavolta, lo presenta il Giudice sportivo attaverso gli uomini della Procura federale, inviati sulle tribune per capire cosa non va e cosa funziona, e che cosa segnalare. Chi era allo Juventus Stadium, domenica sera, ha udito qualche coro: ma indistinto; ha udito due volte lo speaker invocare il silenzio, e di smetterla; ha forse sorvolato su questi cori che sono talmente norma, da apparire a volte folklore: inammissibile comunque; un coro contro i napoletani è accertato, ma a Napoli -domenica- i tifosi ultras se la sono presa con Tosel, con uno striscione di auto-razzismo e in solidarietà con gli ultras di altre squadre.

Insomma: una china pericolosa oltre la quale il conto alle società viene presentato. Con ammende, curve chiuse e ora porte chiuse. Poi ci saranno il campo neutro, le penalizzazioni, partite sospese, 0-3 a tavolino e via salendo. Fino al patibolo.

Come finirà? Lottare perché gli stadi non immiseriscano è sacrosanto; tentare strade alternative (sanzioni diverse) per evitare che le società di calcio siano vittime e colpevoli allo stesso tempo è una strada da percorrere. Il Milan che si chiede perché, che non vede giustificazioni in questa sanzione, è un po' lo specchio di questi tempi. Pessimi.