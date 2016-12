Ranking Fifa: Italia beffata dall'Olanda per 34 centesimi

11:10 - Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata anche quella: l'Italia non sarà testa di serie ai Mondiali in Brasile nel 2014 a prescindere dal risultato dell'Uruguay negli spareggi. La Fifa ha infatti pubblicato il ranking aggiornato dopo le gare di qualificazione che vede sì gli azzurri all'ottavo posto, ma in coabitazione con l'Olanda a quota 1136 punti arrotondati. Decisivi per gli Oranje 34 centesimi di punto di differenza.

Insieme con la classifica ufficiale, sono state decise dunque le teste di serie che saranno inserite nell'urna 1 del sorteggio. Oltre al Brasile, già messo nel gruppo A, verranno estratte per prime Spagna, Germania, Argentina, Colombia, Belgio, Svizzera e Uruguay o Olanda. Questo perché vista la parità di punteggio tra gli olandesi e l'Italia, sono stati decisivi 34 centesimi di punto. L'Olanda ha chiuso ottobre con 1135.95 punti contro i 1135.61 degli azzurri. Trentaquattro centesimi fatali su oltre mille punti. Ecco le prime posizioni:

1 Spagna 1513

2 Germania 1311

3 Argentina 1266

4 Colombia 1178

5 Belgio 1175

6 Uruguay 1164

7 Svizzera 1138

8 Olanda 1135.95

8 Italia 1135.61

10 Inghilterra 1080

11 Brasile 1078

12 Cile 1051

13 Usa 1040

14 Portogallo 1036

19 Russia 874

21 Francia 870