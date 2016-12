Ranking Fifa, Italia autolesionista nelle amichevoli

13:32 - A trentasei anni dall'ultima volta (Argentina 1978) l'Italia parteciperà a un Mondiale di calcio non da testa di serie. E' vicecampione d'Europa e medaglia di bronzo alla Confederations Cup ma non sarà tra le otto grandi a Brasile 2014, superate dalle arrembanti Belgio e Svizzera. L'indignazione e le critiche sul sistema internazionale sono piovute subito dopo il fischio finale con l'Armenia, accennate con qualche giorno d'anticipo quando la puzza di bruciato sull'impresa di Prandelli cominiciava a sentirsi. Com'è possibile che l'Italia imbattuta non sia testa di serie? Di chi è la colpa? Semplice, dell'autolesionismo cronico azzurro nelle amichevoli. Contano anche quelle e gli azzurri dal 2010 ne hanno vinte solo 4 su 17, con ben otto sconfitte e cinque pareggi.

A dirla tutta e farla ancora più semplice basterebbe sottolineare come agli uomini di Prandelli bastasse battere l'Armenia in casa per essere sicura del posto, ma non ce l'hanno fatta. La tensione, la pressione, la concentrazione non erano quelle dell'ultima spiaggia o della sfavorita, proprio come durante le amichevoli che la squadra del ct azzurro ha praticamente sempre snobbato. Male, malissimo, come contro Haiti. Nella creazione del ranking Fifa infatti vengono assegnati punti in base a cinque parametri: il risultato, la data, l'importanza della partita (amichevole o qualificazione), il valore dell'avversario e della confederazione. Perdere così tanti incontri senza i tre punti in palio ha di fatto dilapidato gli ottimi risultati nei gironi dell'Italia.

Il 2-2 con l'Armenia è stato solo l'epilogo e la fotografia di una superficialità insita nella nostra nazionale che, con ogni probabilità, ci costerà un girone di ferro in Brasile (e non è detto che sia un male visto quanto successo in Sudafrica). Inutile quindi dare la colpa al Belgio o alla Svizzera di turno, nonché alla Fifa per il ranking. Il regolamento c'è ed è stato scritto da tempo, non il day-after il pareggio con l'Armenia, che di certo non è l'Argentina di Messi. La colpa si trova da altre parti, qui:

2010

Italia-Costa d'Avorio 0-1

Romania-Italia 1-1

2011

Germania-Italia 1-1

Ucraina-Italia 0-2

Italia-Irlanda 0-2

Italia-Spagna 2-1

Polonia-Italia 0-2

Italia-Uruguay 0-1

2012

Italia-USA 0-1

Italia-Russia 0-3

Inghilterra-Italia 2-1

Italia-Francia 1-2

2013

Olanda-Italia 1-1

Brasile-Italia 2-2

Italia-San Marino 4-0

Italia-Haiti 2-2

Italia-Argentina 1-2