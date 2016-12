Radja Nainggolan: vita e segreti del centrocampista seguito da Milan e Roma

17:00 - Il Ninja è cresciuto in Belgio, ha dna indonesiano ma quando scrive 'torno a casa per Natale' per 'casa' intende la Sardegna. Radja Nainggolan, in campo se lo contendono in molti. In serie A ha giocato una cifretta come 11 mila ore, su per giù, tutte nel Cagliari. Le ossa se le è fatte in Serie B al Piacenza, dove è arrivato giovanissimo, 17 anni appena. Ha costruito qui il suo talento e la sua famiglia: moglie italiana, bimbetta piccola e residenza in un comune di 9.300 abitanti, Serramanna, accanto ai suoceri come un ragazzo modello. L'unica trasgressione, che a chiamarla così è persino eccessivo, è una passione per i tatuaggi. Si toglie la maglia e la pelle è un labirinto di inchiostro e storie. Su un braccio si arrampica una carpa. In oriente è il simbolo del coraggio. Quell'oriente in cui ha radici ma pochi legami, se si considera che il primo viaggio in Indonesia risale a giugno di quest'anno. Laggiù lo amano comunque, anche se ha scelto la maglia della nazionale belga. Nainggolan a Jakarta è una sorta di eroe locale e curiosamente non soltanto lui ma anche la sorella gemella Riana che, nemmeno a dirlo, gioca a calcio anche lei. Il nome Radja è il legame più forte che ha con la terra d'origine. Vuol dire 're', i genitori hanno scelto bene.