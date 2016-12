Qualificazioni mondiali, playoff: Svezia-Portogallo 2-3, lusitani qualificati

09:25 - Una tripletta di Cristiano Ronaldo stende la Svezia nel ritorno del playoff per il Mondiale e regala al Portogallo la qualificazione a Brasile 2014. A Solna finisce 3-2 per i lusitani, che vanno in vantaggio con CR7 (50') e vengono provvisoriamente rimontati da una doppietta di Ibra (68' e 72'). Gli scandinavi a questo punto credono nella rimonta (l'andata era finita 1-0 per i portoghesi), ma due gol del madridista (77' e 79') chiudono i conti.

LA PARTITA

Passa la squadra superiore, grazie al timbro del più forte. Cristiano Ronaldo vince nuovamente il duello con Ibrahimovic, che stavolta - dopo la deludente prestazione dell'andata - estrae dal cilindro una doppietta rabbiosa ma inutile, perché arriva troppo tardi. CR7, all'appuntamento decisivo, risponde con una tripletta spaventosa, che permette al Portogallo di vivere un Mondiale per la quarta volta consecutiva.



L'approccio alla gara, da parte di entrambe, è un po' il contrario di quanto ci si potrebbe aspettare. La Svezia, con un gol da rimontare, rimane timida per non concedere spazi in contropiede, mentre il Portogallo fa pochi calcoli e parte aggressivo dal minuto 1. Hamren, c.t. scandinavo, ripropone lo stesso 11 sconfitto a Lisbona, con una sola variazione tattica: Ibra sulla trequarti in appoggio a Elmander e non viceversa. Il 4-4-1-1 svedese, imballato e privo di coraggio, in sostanza rinuncia al primo tempo per giocarsi tutto negli ultimi 45 minuti. Una scelta rischiosa, che alla fine non paga. Nella ripresa, infatti, la Svezia si getta presto all'arrembaggio, lasciando praterie agli avversari. Alla prima occasione (50') il Portogallo si porta in vantaggio con Ronaldo, bravo a infilarsi in contropiede e a chiudere col sinistro.



Sembra già finita, ma l'orgoglio di Ibrahimovic rimette in discussione il playoff nel giro di quattro minuti: tra il 68' e il 72', Zlatan porta la Svezia sul 2-1 con un'incornata su azione d'angolo e con un missile su punizione. La gelida arena di Solna si incendia all'improvviso ma, presto, deve fare i conti con lo straripante Cristiano Ronaldo, che si prende scena e Mondiale con altre due reti in contropiede (77' e 79'). La Svezia fallisce così un Mondiale per la seconda volta consecutiva mentre Ibra, a 32 anni, probabilmente vede sfumare l'ultima occasione della vita.

IL TABELLINO



SVEZIA-PORTOGALLO 2-3

Svezia (4-4-1-1): Isaksson; Lustig, Nilsson, Antonsson, M. Olsson; Larsson (45' st Gerndt), Elm (1' st Svensson), Kallstrom, Kacaniklic (37' st Durmaz); Ibrahimovic, Elmander.

A disp.: Wiland, Nordveld, Bengtsson, Granqvist, J. Olsson, Johansson, Wernbloom, Zengin, Toivonen. All.: Hamren

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao (8' st Antunes); Moutinho, Veloso, Meireles (28' st W. Carvalho); Nani, Hugo Almeida (37' st Ricardo Costa), C. Ronaldo.

A disp.: Beto, Eduardo, André Almeida, Antunes, Neto, Josué, Ruben Micael, Varela, Bruma, Eder. All.: Paulo Bento

Arbitro: Webb (Inghilterra)

Marcatori: 5' st, 32' st e 34' st Cristiano Ronaldo (P), 23' st e 27' st Ibrahimovic (S)

Ammoniti: M. Olsson, Svensson, Kallstrom, Antonsson (S); Nani (P)

Espulsi: -