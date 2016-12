Qualificazioni Brasile 2014: Italia-Armenia 2-2, Florenzi e Balotelli non bastano

11:57 - L'Italia chiude con un pareggio la fase di qualificazione ai Mondiali in Brasile. Contro l'Armenia al San Paolo finisce 2-2. Movsisyan al 6' approfitta di un errore e sblocca il match, poi tocca a Florenzi pareggiare i conti al 24'. Nella ripresa Mkhitaryan gela Prandelli al 70' su calcio d'angolo, ma al 76' Balotelli firma il 2-2 finale.

LA PARTITA

Vincere per zittire tutto e tutti. Per andare a Rio da protagonisti e con i galloni da "primi della classe". Contro l'Armenia, dopo il mezzo passo falso a Copenhagen, l'Italia doveva vincere, ma non va oltre il 2-2 e non sarà testa di serie. Una brutta prova per gli azzurri, sempre in rincorsa, deconcentrati e poco consapevoli dell'importanza dei tre punti. Preoccupato dalle polemiche degli ultimi giorni, Prandelli punta tutto sulla voglia di rivalsa di chi, finora, è rimasto in "seconda linea".



Al San Paolo scende così in campo un'Italia diversa. Montolivo, Aquilani e Osvaldo sono gli unici "reduci" della trasferta danese. Per il resto, il ct sceglie forze fresche e ridisegna la squadra, puntando sulla rapidità degli interpreti. L'inizio però è di quelli da dimenticare. Nel primo quarto d'ora va in scena il festival degli orrori azzurri. Alla sagra dell'errore partecipano un po' tutti (c'è solo l'imbarazzo della scelta) e così, dopo un disimpegno sbagliato di Aquilani, Movsisyan al 6' salta Astori (avvio da brividi) e porta in vantaggio la banda di Minasyan.



Sotto subito di un gol, l'Italia accusa il colpo e sbanda, ma poi Insigne, abituato a indossare la maglia azzurra al San Paolo, veste perfettamente i panni del padrone di casa e guida la carica. Al 21' il gioiellino di De Laurentiis prima prende un palo, poi al 24' inventa un assist perfetto per il pareggio di testa di Florenzi, sempre pronto a inserirsi e a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Agguantato il pari, gli azzurri poi provano a piazzare il guizzo vincente, ma rientrano negli spogliatoi con le gambe pesanti e senza la giusta cattiveria.



Nella ripresa Prandelli butta nella mischia Balotelli e l'Italia prova ad assestare il colpo del ko. Invece è Mkhitaryan a gelare lo stadio: al 70' l'asso del Borussia Dortmund beffa Bonucci e Marchetti su calcio d'angolo e riporta in vantaggio l'Armenia. Sul 2-1 la risposta della banda di Prandelli è tutta di rabbia, capitanata proprio da SuperMario, che prima pareggia i conti su un perfetto assist di Pirlo al 76' e poi prova a vincere da solo la partita negli ultimi minuti. Il fortino armeno però resiste e il match finisce così. L'Italia conserva sì l'imbattibilità. Ma con l'Armenia il 2-2 è solo una magra consolazione.

LE PAGELLE

Insigne 7: nel primo tempo è l'uomo che accende la luce, che crea la superiorità numerica e rende pericolosa l'Italia. Perfetto l'assist per Florenzi. Da circoletto rosso la veronica in area di tacco qualche minuto prima

Florenzi 6,5: corsa e tempismo sono il suo forte. Perfetto negli inserimenti, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto sul gol dell'1-1

Balotelli 6,5: guida la carica nella ripresa. SI carica la squadra in spalla e prova a portarla alla vittoria. Ha voglia di giocare, di dimostrare quanto vale in campo e si vede. Stupenda la progressione nel finale

Astori 5: avvio da brividi. Tra i suoi piedi il pallone sembra insaponato. Da rivedere l'intesa con Bonucci (anche lui in serata no)

Mkhitaryan 6,5: è il perno della squadra, l'elemento di maggior qualità dell'Armenia. Sempre pericoloso sia palla al piede che nel gioco aereo. SUl gol del 2-1 bravo a inserirsi e ad approfittare del malinteso tra Bonucci e Marchetti

Movsisyan 6,5: brutto cliente. Fiscio bestiale e accelerazione. Bonucci fatica a tenerlo e spesso servono le maniere forti per fermarlo

IL TABELLINO

ITALIA-ARMENIA 2-2



Italia (4-3-3): Marchetti 5,5; Abate 6, Bonucci 5,5, Astori 5, Pasqual 6; Pirlo 6, Aquilani 5,5 (28' st Rossi 5,5), Montolivo 6; Florenzi 6,5 (15' st Candreva 6), Insigne 7; Osvaldo 5,5 (9' st Balotelli 6,5).

A disp.: Buffon, Sirigu, Balzaretti, Chiellini, De Silvestri, Thiago Motta, Verratti, Giaccherini, Cerci. All. Prandelli.

Armenia (4-4-2): Berezovski 6; Arzumanyan 5, Airapetian 5,5 (17' st Hovhannisyan 6), Mkoyan 5, Haroyan 5; Mkrtchyan 5,5, Ozbiliz 6 (33' st Sarkisov sv), Ghazaryan 6, Mkhitaryan 6,5; Yedigaryan 5,5 (45' st Pinheiro Pizzelli sv), Movsisyan 6,5. A disp: Kasparov, Aleksanyan, Malakyan, Avagyan, Manoyan, Dashyan. All. Minasyan

Arbitro: Oliver

Marcatori: 6' Movsisyan (A), 24' Florenzi (I), 25' st Mkhitaryan, 31' st Balotelli (I)

Ammoniti: Haroyan (A); Pasqual (I)

Espulsi: -

IL TABELLINO

ITALIA-ARMENIA 2-2



Italia (4-3-3): Marchetti 5,5; Abate 6, Bonucci 5,5, Astori 5, Pasqual 6; Pirlo 6, Aquilani 5,5 (28' st Rossi 5,5), Montolivo 6; Florenzi 6,5 (15' st Candreva 6), Insigne 7; Osvaldo 5,5 (9' st Balotelli 6,5).

A disp.: Buffon, Sirigu, Balzaretti, Chiellini, De Silvestri, Thiago Motta, Verratti, Giaccherini, Cerci. All. Prandelli.

Armenia (4-4-2): Berezovski 6; Arzumanyan 5, Airapetian 5,5 (17' st Hovhannisyan 6), Mkoyan 5, Haroyan 5; Mkrtchyan 5,5, Ozbiliz 6 (33' st Sarkisov sv), Ghazaryan 6, Mkhitaryan 6,5; Yedigaryan 5,5 (45' st Pinheiro Pizzelli sv), Movsisyan 6,5. A disp: Kasparov, Aleksanyan, Malakyan, Avagyan, Manoyan, Dashyan. All. Minasyan

Arbitro: Oliver

Marcatori: 6' Movsisyan (A), 24' Florenzi (I), 25' st Mkhitaryan, 31' st Balotelli (I)

Ammoniti: Haroyan (A); Pasqual (I)

Espulsi: -