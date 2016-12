Qualificazioni Brasile 2014: Danimarca-Italia 2-2, segna Aquilani al 92'

23:14 - Pareggio ricco di colpi di scena tra Danimarca e Italia a Copenhagen. Il 2-2 finale, raggiunto al 92' da un tocco ravvicinato di Aquilani, condanna la nazionale di Olsen che con la doppietta dell'ex juventino Nicklas Bendtner (45' e 78'), era riuscita a ribaltare l'iniziale vantaggio di Osvaldo (27'). Per gli azzurri, già qualificati, è un punto che non regala la certezza di entrare tra le otto teste di serie a Brasile 2014.

LA PARTITA

A volerla mettere su un piano poco sportivo, non c'era risultato e modo migliore per ricordare agli amici danesi il biscotto del 2004 con i loro cugini svedesi. Un 2-2, mai così beffardo, raggiunto al 92' da un tocco ravvicinato e fortuito di Aquilani che all'Italia già qualificata cambia poco, ma che complica (se non rovina) terribilmente i piani della squadra di Olsen. Il lato sportivo invece dice che gli azzurri dovevano vincere per entrare di diritto tra le otto teste di serie in Brasile: non l'hanno fatto, mantenendo però l'imbattibilità nel girone e mostrando delle pericolose falle difensive che hanno fatto ritrovare a Bendtner il gol dopo un anno di astinenza su azione.

IL TABELLINO

Una partita dai due volti e da entrambe le parti. Nei primi quarantacinque minuti la Danimarca non spaventa mai Buffon e compagni, quasi a concedere una serata di vacanza al capitano azzurro, recordman di presenze (137) col gettone in Danimarca. L'Italia di contro fa poco per rendersi pericolosa, ma quando ce la fa va in gol con Osvaldo, lanciato al millimetro da Motta, bravo a ubriacare Agger e trafiggere il portiere dopo uno stop al volo da applausi. Succede poco altro a dir la verità, ma il primo colpo di scena arriva pochissimi secondi dopo il 45', quando Krohn-Dehli sfugge sulla sinistra a De Silvestri e Bendtner, evidentemente un parente di quello (non) ammirato alla Juventus, umilia Balzaretti e pareggia di testa.

Il pari in extremis carica la Danimarca che nella seconda frazione scende in campo con un altro piglio, più offensivo e quindi più propenso a lasciare spazi alla ripartenza dell'Italia. Nei primi cinque minuti Diamanti può far saltare il banco, ma non ci riesce. La svolta però, a favore dei danesi, arriva al 55' con il gioiello Eriksen che su punizione timbra il palo alla sinistra dell'immobile Buffon. Copenhagen si surriscalda ma si ammutolisce di disperazione nuovamente al 67' quando è Bjelland, da azione d'angolo, a stampare un destro potente sulla traversa con successivo rimpallo-parata tra Bendtner, Osvaldo e Buffon. L'immagine dell'Italia è tutta nell'occasione di Marchisio, esausto al termine di un contropiede concluso con un destro molle tra le braccia del portiere, ma il peggio deve ancora venire e si palesa in campo al 78'. I danesi ripartono sulla sinistra, Ranocchia va per terra troppo presto e Krohn Dehli mette in atto il remake dell'ultima azione del primo tempo: cross morbido sul secondo palo, Bendtner sovrasta Balzaretti e 2-1 che significa secondo posto proprio dietro gli azzurri e speranza di playoff. Speranza vanificata da Aquilani, al 92', con un tocco un po' così sulla giocata di Osvaldo. Una doccia ghiacciata che manda in lacrime il popolo biancorosso. Con o senza biscotto ad addolcire.

LE PAGELLE

Eriksen 6,5 - Gioca solo il secondo tempo dopo i primi 45' da fantasma. A conti fatti è un bene per l'Italia, perché nella ripresa fa impazzire la difesa di Prandelli. Il palo urla ancora vendetta

Buffon 5,5 - Festeggiare il record di presenze con due gol subìti non deve essere stato il massimo. Non una serata da ricordare sul campo, ma forse è proprio lo stadio di Copenhagen a non dirgli bene

Bendtner 7 - Si ricorda di essere un giocatore di calcio e rientra nei radar europei. Lo fa contro l'Italia, la nazionale e il calcio che l'hanno eclissato. A un anno dall'ultimo gol su azione (Bulgaria, 12-10-2012) si risveglia col botto

Balzaretti 5 - In un momento positivo ci sta anche una piccola ricaduta. Su entrambi i gol viene dominato da Bendtner

Osvaldo 7 - Decisivo come non mai con gol e assist, se così si può chiamare, vincente.



IL TABELLINO

DANIMARCA-ITALIA 2-2

Danimarca (4-2-3-1): Andersen 6; Jacobsen 6, Bjelland 6,5, Agger 5,5, Boilesen 6; Kvist 6,5, Ziemling 6 (37' st Andreasen sv); Eriksen 6,5, Krohn-Dehli 7, Braithwaite 5 (1' st Larsen 5,5); Bendtner 7 (39' st Makienok sv). A disp.: Schmeichel, Hansen, Kjaer, P. Ankersen, J. Ankersen, Delaney, Nielsen, Sloth, Fischer. Ct.: Olsen 6,5.

Italia (4-3-2-1): Buffon 5,5; De Silvestri 5,5, Ranocchia 5, Chiellini 6,5, Balzaretti 5; Marchisio 5,5 (24' st Aquilani 6), Montolivo 6 (36' st Gilardino 6), Thiago Motta 6,5; Candreva 6, Diamanti 6,5 (32' st Cerci sv); Osvaldo 7. A disp.: Sirigu, Marchetti, Abate, Astori, Bonucci, Florenzi, Pirlo, Giaccherini, Rossi. Ct.: Prandelli 6.

Arbitro: Lannoy (Fra)

Marcatori: 27' Osvaldo (I), 45' Bendtner (D), 34' st Bendtner (D), 46' st Aquilani (I)

Ammoniti: Bjelland, Ziemling, Bendtner (D)

Espulsi: nessuno