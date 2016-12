Psg, Verratti: "Il 2014? Un figlio e i Mondiali"

16:20 - "Un figlio, che sta per arrivare, bissare il successo in Ligue1 con il Paris Saint Germain e il Mondiale in Brasile". Questi gli obiettivi per il 2014 di Marco Verratti. Il giovane centrocampista azzurro ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Le Parisien nella quale parla del suo legame con l'Italia, del suo futuro a Parigi e del compagno Zlatan Ibrahimovic: "E' un genio del calcio, con lui una partita può cambiare in ogni momento".

Titolare inamovibile del centrocampo parigino al fianco di Thiago Motta, Verratti non dimentica l'Italia e le sue origini: "Da piccolo sognavo di giocare nel Pescara, poi l'ambizione è aumentata. Logico che il mio paese mi manca, ma la mia è stata una scelta di cui non mi pento: voglio restare in Francia ancora a lungo". Se quindi la Serie A non è nei pensieri di Verratti, discorso ben diverso è per la maglia della Nazionale: "Sarebbe un sogno andare in Brasile con gli altri ragazzi scelti da Prandelli. I brasiliani sono i favoriti ma, qui a Parigi nello spogliatoio, li prendiamo tutti in giro dicendo che faranno flop". Il pupillo di Zeman, a 21 anni, è un ragazzo con la testa sulle spalle non solo nelle scelte da prendere in campo ma anche nella vita di tutti i giorni: "Sto con la mia bellissima fidanzata da quattro anni e presto avremo un bambino. So che la mia vita cambierà - conclude il centrocampista - ma penso di essere pronto ad assumermi le mie responsabilità".