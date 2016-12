Psg, Ibrahimovic: "Potrei chiudere qui"

12:15 - Alla vigilia del derby di Francia tra Marsiglia e Paris Saint Germain domani alle 21, Zlatan Ibrahimovic si confessa in un'intervista a L'Equipe. Lo svedese, uomo copertina dei parigini, inizia parlando del suo futuro dopo il prolungamento del contratto col Psg: "Resterò qui fino al termine del mio accordo. Forse sarà questa la mia ultima squadra, certamente quella in cui ho trascorso più anni. Poi potrei provare un'esperienza fuori dall'Europa".

Sulla presunta rivalità col compagno di squadra Cavani, Ibra dice: "Non è assolutamente importante chi segna tra me e Edi". E sul tecnico Blanc: "Ho letto sulla stampa svedese che non ci parliamo e non andiamo d'accordo. Sono fesserie, noi parliamo normalmente e di ciò che ci pare importante". E poi non lesina una frecciata a Uli Hoeness, il presidente del Bayern Monaco che lo aveva definito 'primadonna frustrata': "Non vorrei mai avere questo Whyness, come si chiama, Hoeness, come consulente fiscale". Un attacco riferito all'accusa di frode fiscale ricevuta dal dirigente bavarese.

Chiusura dedicata al derby di Francia tra Marsiglia e Psg. "Sono in Francia da appena un anno, non sento ancora molto questa rivalità. Ricordo solo che l'anno scorso abbiamo fatto e una gran partita e ho notato che l'atmosfera era totalmente diversa da quella delle altre gare", conclude Ibrahimovic, reduce dalla doppietta in Champions nel 3-0 al Benfica.