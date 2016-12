Psg: Ibrahimovic e compagni a lezione di francese

18:52 - Più che una squadra di calcio francese il Psg sembra una multinazionale. Gli uomini simbolo dello strapotere sono tutti stranieri e - cosa che meno va giù ai tifosi - quasi nessuno parla nella lingua dell'amour. Le Parisien allora ha interrogato tutti, da Ibrahimovic a Cavani, con scarsi risultati. C'è chi balbetta qualche parola e chi fa scena muta. Il migliore? Salvatore Sirigu che ammette: "Ho dovuto impararlo per far colpo sulla mia ragazza".

Chissà se i grandi scrittori e pensatori francesi sarebbero stati tifosi del Paris Saint Germain. Di sicuro non sarebbero stati entusiasti - come non lo sono in tanti in Francia - nel vedere una squadra deturpata del simbolo nazionale. Da Ibrahimovic a Cavani, da Sirigu a Verratti fino a Thiago Motta, Thiago Silva e Pastore, giusto per citarni alcuni, la lingua francese è un qualcosa di estraneo alla cultura, una cosa da imparare a tavolino. Proprio la presenza di così tanti giocatori stranieri, tra le altre cose di lingua italiana, portoghese o spagnola, ha rallentato l'evoluzione dello spogliatoio. Per giocare all'estero bisogna calarsi nella parte e per farlo non bastano le 20 paroline insegnate dal tecnico Laurent Blanc per i movimenti sul campo. L'apprendimento finale però è ancora lontano e lo dimostrano i risultati della ricerca de Le Parisien.

Zlatan Ibrahimovic parla una specie di italiano misto a inglese, svedese, spagnolo e francese. Una trasposizione della sua esperienza di vita in giro per il mondo. Anche Lavezzi però alle interviste risponde solo in spagnolo o italiano, così come Pastore che si giustifica: "La lingua la capisco meglio, ma non rilascio interviste in francese per evitare brutte figure". La buona volontà, almeno a parole, c'è da parte di tutti: "E' una questione di rispetto per il club - ammette Maxwell -. E' una cosa necessaria, ma non è facile". Sulla stessa linea d'onda Thiago Silva: "Ho cominciato a prendere lezioni (in ritardo di un anno) ma per noi brasiliani non è una lingua facile".Sarà, ma il registro che Blanc vorrebbe cambiare impone a tutti di imparare a comunicare in francese. Cavani l'ha presa bene: "E' una cosa che voglio fare perché mi servirà anche per il futuro". Sirigu, il migliore dell'inchiesta, può confermare: "Ho imparato a parlare francese grazie alla mia fidanzata. Per sedurla dovevo conoscere la lingua".