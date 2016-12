Proposta Prandelli alla Fifa: due time out a partita

19:11 - La Federazione italiana proporrà alla Fifa l'introduzione di due time out a partita nel corso dei Mondiali in Brasile. Lo ha rivelato Cesare Prandelli nel corso di un incontro presso l'Associazione della Stampa Estera: "Il caldo e l'umidità sono preoccupanti" - le sue parole -. "Se vogliamo spettacolo dobbiamo mettere i giocatori nelle condizioni di dare spettacolo. Chiederemo alla Fifa l'introduzione di due time out per fare dissetare i giocatori".

Prandelli ha poi trattato alcune tematiche calde in casa Italia: "Totti? Abbiamo parlato troppe volte di Francesco e si è infortunato, gli abbiamo portato sfortuna. Lo aspettiamo in campo, poi faremo le nostre valutazioni". Obbligata la domanda su Mario Balotelli: "Vorremmo che esplodesse in maniera definitiva. Se sarà così, farà la fortuna del Milan e della Nazionale".

Infine un auspicio per il sorteggio della fase a gironi di venerdì: "Evitare la Germania. Metterei la firma per incontrarli in finale. Per tradizione nei gironi difficili arriviamo preparati - chiude il ct -. Se il girone è facile troviamo difficoltà, quindi preferisco un girone forte".