Premier League: Van Persie stende l'Arsenal, flop City e Tottenham

10:27 - Van Persie ferma la corsa dell'Arsenal. Grazie a un gol dell'olandese al 27', il Manchester United batte 1-0 la capolista della Premier League e si porta a 5 punti dalla vetta. Giornata da dimenticare per City e Tottenham, sconfitte rispettivamente da Sunderland e Newcastle. Gli uomini di Pellegrini perdono 1-0 sul campo dei Black Cats, ex fanalino di coda, mentre gli Spurs vengono sconfitti 1-0 in casa dai Magpies con il sigillo di Remy.

L'Arsenal dunque stecca all'esame verità dell'Old Trafford, dopo i successi su Liverpool e a Dortmund contro il Borussia in Champions League. Con questo stop, i Gunners hanno ora soltanto due punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice, i Reds, vittoriosi per 4-0 sabato sul Fulham.



Clamoroso successo del Sunderland sul City. Avvio contratto di Aguero e compagni, e la formazione di Poyet ne approfitta portandosi in vantaggio al 21': Wes Brown pesca in profondità Bardsley, che trafigge Pantilimon. Colossale, in questa occasione, la dormita della difesa dei Citizens. La squadra di Pellegrini reagisce e sfiora il pari al 33' con un colpo di testa di poco a lato di Aguero su cross di Kolarov. Nella ripresa il City cambia passo e aumenta il ritmo. E' Jesus Navas, entrato al posto di Javi Garcia, a sfiorare il gol al 54' su assist di Aguero, ma il suo sinistro a botta sicura viene respinto sulla linea di porta da O'Shea. Al 68' Mannone si supera, deviando in corner un gran tiro di Aguero dal limite dell'area. Pellegrini si gioca anche la carta Dzeko, gettato nella mischia al posto di un deludente Negredo, e l'attaccante bosniaco si fa subito vedere con un bel sinistro sul quale Mannone si fa trovare ancora pronto. Nel finale ci prova Kolarov che sfiora il palo con un diagonale di sinistro. Ma il Sunderland di Poyet resiste e brinda al secondo successo in campionato abbandonando l'ultimo posto in classifica dove ora si trova il Crystal Palace. Il City, invece, incassa la quarta sconfitta stagionale in Premier. Fa rumore anche la caduta del Tottenham, battuto 1-0 a White Hart Lane dal Newcastle. Il gol che decide l'incontro arriva al 13' e porta la firma di Remy. I Magpies si confermano bestia nera delle grandi: sabato scorso avevano steso anche il Chelsea di Mourinho. Brusca la frenata degli Spurs di Villas Boas che nelle ultime due partite hanno conquistato un solo punto senza segnare nemmeno un gol. Nell'altro posticipo in programma, pareggio per 3-3 tra Swansea e Stoke City.