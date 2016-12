Premier League: il Chelsea si salva nel finale. Goleada del Liverpool

23:44 - Nell' 11.a giornata di Premier League il Chelsea raggiunge il West Bromwich al 96'. Eto'o porta avanti i suoi al 45', ma gli ospiti nella ripresa ribaltano la partita con Long al 60' e con Sessegnon, che al 68' sigla il 2-1 grazie a una papera di Cech. All'ultimo il pari di Hazard dagli 11 metri. Tutto facile invece per il Liverpool che travolge 4-0 il Fulham. Apre le danze l'autorete di Amorebieta, raddoppia Skrtel e poi sale in cattedra Suarez, autore di una doppietta.

I Reds salgono a quota 23 in classifica, a -2 dalla capolista Arsenal, impegnata domenica pomeriggio nel big match contro il Manchester United all'Old Trafford, e stacca il Chelsea, fermo a 21 punti. Mourinho può tirare un sospiro di sollievo per il pari ottenuto in extremis, ma la sua squadra ha mancato l'occasione di avvicinarsi alla vetta. Nelle altre gare, l'Aston Villa regola nel secondo tempo il Cardiff: il 2-0 porta la firma di Bacuna e dell'ex laziale Kozak. Mentre il Southampton (con Osvaldo impiegato nell'ultimo quarto d'ora) ha vita facile con l'Hull City: 4-1. Infine 0-0 tra Crystal Palace ed Everton.



A chiudere il sabato di Premier è il West Ham, che crolla sul campo del Norwich. Finisce 3-1 per i padroni di casa in rete con Hooper (54'), Snodgrass (72') e Fer (92'), il tutto dopo il vantaggio del West Ham firmato da Morrison al 32'.