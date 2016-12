Premier League, il Chelsea batte il Liverpool con un gol di Eto'o. L' Arsenal torna in vetta

21:43 - Il Chelsea batte 2-1 il Liverpool nel big match della 19.a giornata e si lancia all'inseguimento di Arsenal e City. I Blues riescono a ribaltare il vantaggio dei Reds, arrivato dopo appena 3 minuti con il gol in mischia di Skrtel, grazie alle reti di uno strepitoso Hazard (17') e di un rinato Samuel Eto'o (34'). Gli uomini di Rodgers, che a Natale erano primi in classifica, sprofondano al quinto posto e danno l'addio alla corsa per la vittoria.

Il Liverpool parte forte e dopo 3' passa in vantaggio: Coutinho da calcio piazzato serve un ottimo assist a Suarez, che si fa stoppare il colpo di testa, ma Skrtel da due passi insacca. I Blues però, non si demolarizzano e dopo un minuto vanno vicino al pareggio, prima con un diagonale di Hazard respinto da Mignolet contro il corpo di Skrtel che rischia l'autogol, e poi con un siluro dalla distanza che constringe alla prodezza il portiere avversario. L' 1-1 comunque, non tarda ad arrivare: la squadra di Mourinho riesce a ripartire in contropiede, e dopo un passaggio errato il pallone arriva al limite dell'area dove Hazard lo spedisce nell'angolino alto con una grandissima conclusione. Al 33' la partita subisce l'ennesimo scossone: Oscar fa impazzire Sakho e serve un assist al bacio ad Eto'o che, nonostante un tiro non certo irresistebile, ribalta il risultato. Nella ripresa il ritmo non cala, e Sakho di testa colpisce il sedicesimo legno stagionale del Liverpool a Cech battuto. Il botta e risposta continua con l'attaccante camerunense che fallisce il gol della sicurezza a tu per tu con Mignolet. L'assedio finale dei ragazzi di Rodgers non porta i risultati sperati e la sfida termina 2-1.



Il Tottenham vince 3-0 contro lo Stoke City e si lascia alle spalle il momento no. Gli Spurs cominciano bene il match, andando vicini al vantaggio nei primi munuti di gioco in varie occasioni: prima con Dawson e poi con Eriksen. Il gol arriva però grazie ad un rigore trasformato da Soldado, attaccante spagnolo pagato ben 30 milioni in estate. Nel secondo tempo gli Spurs alternano possesso di palla a ripartenze micidiali riuscendo a chiudere presto il match, con le reti di Dembelè, grazie ad un rasoterra chirurgico da fuori area, e di Lennon, bravo a sfruttare il passaggio di Adebayor. Brutta partita per lo Stoke, che dopo un buon inizio di stagione si trova a doversi guardare le spalle dalla zona retrocessione



L'Arsenal fa visita al Newcastle per dimostrare di essere diventata finalmente una squadra matura, ma il primo tempo non fa altro che certificare un momento non certo felice degli uomini di Wenger. I Toons confermano di essere una formazione ostica: chiudono ogni spazio e ribaltano con estrema facilità e velocità le azioni dei Gunners, arrivando al tiro in rapida successione con Cabaye, Sissokho, Anita e Debuchy. Nonostante una brutta prestazione, Olivier Giroud, a metà ripresa realizza la rete del vantaggio grazie ad un gran colpo di testa da gioco da fermo. La reazione del Newcastle è rabbiosa, ma è l'Arsenal ad andare vicino al gol del raddoppio: Walcott si fa ipnotizzare da Krul e calcia sulla traversa, sul tap in Giroud sbaglia un gol a porta vuota. La partita termina 0-1 e lancia i Gunners in testa alla classifica laureandoli campioni d'inverno.



L'Everton, in uno straordinario momento di forma, ospita il Southampton, rivelazione della prima parte di stagione, in una sfida che promette scintelle. Infatti, dopo appena 5' Coleman, dopo una fantastica azione personale, entra in area e scarica un potente diagonale all'incrocio dei pali, portando in vantaggio i Toffees e realizzando il quinto gol stagionale. La reazione degli ospiti non si fa attendere, ma le conclusioni di Lallana e Lambert sono deboli e imprecise. La seconda frazione di gioco si apre con tutto un altro piglio: Gaston Ramirez sigla 1-1 dopo appena 4' dal suo ingresso in campo. L'ex squadra di David Moyes però non ci sta, e si riporta subito in vantaggio con un azione già vista molte volte in questa stagione: assist di Mirallas e gol di Lukaku che chiude il match. I ragazzi di Martinez, in attesa del big match, raggiungono la zona Champions League salendo al 4 posto in classifica.