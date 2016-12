Premier League: continua la crisi del Manchester United, ok il Liverpool. Chelsea ko nel finale

16:05 - Continua la crisi del Manchester United. I Red Devils rimediano un'altra sconfitta contro il Newcastle (0-1) scivolando al nono posto. Il Liverpool vince contro il West Ham (4-1) e arriva in seconda piazza approfittando dello stop del City a Southampton (1-1, gol di Osvaldo) e del ko del Chelsea con lo Stoke (3-2). Bene Crystal Palace e Norwich, vittoriosi per 2-0 contro Cardiff e West Bromwich. Tottenham di misura sul Sunderland (1-2).

Prosegue il momentaccio dei Red Devils. Dopo la sconfitta infrasettimanale contro l'Everton, il Manchester United cade anche contro il Newcastle. All'Old Trafford decide un gol di Cabaye al 61'che spinge la squadra di Moyes, sempre più a rischio, verso il nono posto in classifica. Tonfo esterno per il Chelsea di Josè Mourinho a Stoke-on-Trent. Apre Schurrle dopo 9' ma Crouch sul finire del primo tempo trova il pari. Nella ripresa i padroni di casa partono forte e raddoppiano con Ireland al 50' ma l'ex Leverkusen trova il pari tre minuti dopo e firma la doppietta personale. Quando la partita sembra avviata verso il pari Assaidi al 93' regala i tre punti allo Stoke e regala a Mou il terzo stop in Premier.



Strepitosa vittoria del Liverpool che con i 4 gol segnati al West Ham raggiunge la seconda posizione scavalcando il City e raggiungendo il Chelsea a quota 30. Ad Anfield Road le marcature sono aperte da un autogol di Dumal al 42', Sakho raddoppia ad inizio ripresa. Gli Hammers accorciano grazie ad un autogol di Skrtel al 66' ma il solito Luis Suarez chiude tutte le velleità di rimonta con le reti all'81' e 84'. Stop per il City di Mauricio Pellegrini che a Southampton prima trova il vantaggio con il Kun Aguero dopo 10', poi si fa raggiungere al 42' da Osvaldo. I Citizens si fermano dopo tre vittorie consecutive e perdono la terza piazza.

Nelle altre gare bene il Crystal Palace in casa contro il Cardiff (2-0 con le reti di Jerome e Chamack) e il Norwich che passa a West Bromwich grazie ai gol di Hooper al 13' e Fer al 89'. Nel posticipo il Tottenham ottiene il bottino pieno contro il Sunderland. Allo Stadium of Light passano in vantaggio i padroni di casa al 37' con Johnson ma dopo cinque minuti arriva l'immediato pareggio di Paulinho. Quattro minuti dopo l'inizio della ripresa l'autogol di O'Shea regala il vantaggio agli Spurs, vantaggio che gli uomini di Villas-Boas mantengono fino alla fine.