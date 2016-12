Premier League: Chelsea ok, crollo Tottenham

23:13 - Il Chelsea vince 3-1 sul campo del Norwich e, in attesa dell'impegno dell'Arsenal sul campo del West Bromwich, rimane a -2 dal Liverpool. Decisive le mosse nel finale di Mourinho che fa festa grazie ai neo-entrati Hazard e Willian. Sorride anche il Southampton, autentica rivelazione di questa prima parte della stagione, che batte 2-0 lo Swansea e centra la terza vittoria di fila conservando il terzo posto in classifica.

Dopo soli quattro minuti ci pensa Oscar a sbloccare il risultato al Carrow Road sfruttando una bella giocata di Demba Ba: Chelsea in vantaggio. Il Norwich, reduce dal successo in trasferta sul campo dello Stoke City, non molla e riesce a raddrizzare la partita al 68' con Pilkington. I Blues vanno in difficoltà e Mourinho cambia volto alla squadra a un quarto d'ora dal termine: dentro Eto'o, Hazard e Willian, fuori Ba, Cole e Mata. Le sostituzioni danno ragione allo Special One: il Chelsea ritorna in vantaggio all'85' grazie ad Hazard e un minuto dopo chiude la partita con Willian che fissa il punteggio sul definitivo 3-1. Per i Blues si tratta della seconda vittoria nelle ultime tre partite di Premier.



Non si ferma la corsa del sorprendente Southampton che batte 2-0 lo Swansea e brinda al terzo successo consecutivo rimanendo agganciato in classifica proprio al Chelsea. Al St. Mary's Stadium i Saints allenati da Mauricio Pochettino sbloccano il risultato al 19' con Lallana e raddoppiano all'83' con Rodriguez.

L'Arsenal invece non va oltre l'1-1 in casa del Wba ma tanto basta ai Gunners per riprendersi la vetta del campionato, in compagnia del Liverpool. Vantaggio di Yacob al 42' per i padroni di casa, ma al 63' ci pensa Wilshere a ristabilire la parità. Occasione persa per il Tottenham di Villas Boas che a White Hart Lane cade 3-0 contro il West Ham e non aggancia il duo di vetta. Di Reid, Vaz Te e Morrison i gol vittoria.