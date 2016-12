Premier League: Arsenal ancora in vetta, Chelsea e City inseguono

14:09 - Niente scossoni in vetta alla Premier nel turno infrasettimanale. L'Hull non bissa l'impresa col Liverpool e perde 2-0 con l'Arsenal, che rimane a + 4 dal Chelsea. Mou soffre, ma stende il Sunderland (3-4). Vittoria col brivido per il City col West Brom in trasferta (2-3). Col Norwich, Reds trascinati dal poker di Suarez (5-1). Brutto ko dello United con l'Everton (0-1) e del Newcastle con lo Swansea (3-0). Il Tottenham passa in rimonta col Fulham (1-2).

Prosegue dunque spedito il cammino dell'Arsenal in vetta alla Premier: Bendtner e Ozil fanno volare i Gunners a quota 34. Ma Chelsea e Manchester City non mollano, anche se con qualche affanno in trasferta. Gli uomini di Mourinho faticano in casa del Sunderland, ma escono dal campo con un prezioso 4-3 che regala tre punti preziosi per la rincorsa al primo posto. Per i Blues a segno Lampard, due volte Hazard e poi un'autorete di Bardsley. Match complicato negli ultimi minuti invece per il City. Avanti 0-3 (Aguero e doppietta di Yaya Touré), i Citizens prendono due gol e finiscono la gara rischiando grosso.



Ottima vittoria anche per il Liverpool che, trascinato da quattro gol di Suarez e da una rete di Sterling, riscatta la pesante sconfitta subita sabato con l'Hull. Nel turno infrasettimanale le cattive notizie arrivano invece da Manchester. I Red Devils cadono in casa con l'Everton (che sale al quinto posto): decide un gol di Oviedo a quattro dal termine. Brutto ko anche per il Newcastle, che esce dal campo con un pesante 3-0 sulle spalle (a segno Dyer, autorete di Debuchy e Shelvey). Sorride invece il Tottenham, che ribalta la partita col Fulham e vince 2-1 grazie ai gol di Chiriches e Holtby. Bene anche l'Aston Villa, che vince 3-2 in trasferta con il Southampton (gol di Agbonlahor, Kozak, Delph da una parte, di Rodriguez e Osvaldo dall'altra). Zero gol e poche emozioni infine in Stoke-Cardiff.