Premier: Chelsea ko col Newcastle, goleada del City col Norwich

21:04 - Sorridono City e United in Premier League, sabato amaro per il Chelsea. I Citizen travolgono 7-0 il Norwich e i Red Devils stendono 3-1 in trasferta il Fulham. Brutto ko invece per la squadra di Mourinho, che perde 2-0 col Newcastle e rimane a quota 20 punti. Negli altri match tre punti per l'Hull (1-0 col Sunderland) e il West Brom (2-0 col Crystal Palace). Finiscono in parità West Ham-Aston Villa (0-0) e Stoke-Southampton (1-1).

In attesa del risultato del big match tra Arsenal e Liverpool, passo falso del Chelsea . Nell'anticipo al St James' Park gli uomini dello Special One vanno in tilt e perdono un match importante per mettere pressione alle dirette concorrenti per il titolo. Sconfitta pesante per i Blues, stesi da un gol di Gouffran al 68' e dal raddoppio di Remy all'89'.



Giornata positiva invece per le due squadre di Manchester. Il City asfalta il Norwich, rifilandogli sette gol (autorete di Johnson, poi a segno Silva, Nastasic, Negredo, Toure, Aguero e Dzeko). Rotondo anche il successo dei Red Devils: col Fulham ci pensano Valencia, Van Persie e Rooney. Negli altri match di giornata bene poi l'Hull, che supera 1-0 il Sunderland grazie a un autorete di Cuellar, e il West Brom, che batte il Crystal Palace con una rete di Berahino e una di McAuley. Un punto a testa, infine, per Stoke e Southampton (1-1, gol di Begovic Rodriguez) e per West Ham e Aston Villa (0-0).