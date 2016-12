Premier, Arsenal: rimonta anti-crisi. Il Chelsea resta in scia

10:17 - Boxing day complicato, ma alla fine felice, per l'Arsenal che resta in vetta alla Premier. I Gunners, sotto di un gol sul campo del West Ham (C. Cole al 46'), ribaltano il risultato grazie a una doppietta di Walcott (68' e 71') e alla rete di Podolski (79'). Vince, e resta a -2 dalla capolista, anche il Chelsea, cui basta una rete di Hazard al 29' per battere lo Swansea. Solo un pareggio (1-1) invece per il Tottenahm contro il West Bromwich.

Quando la crisi sembrava dietro l'angolo, ecco il solito Arsenal di questa stagione. Determinato, micidiale, cattivo. I Gunners tengono la vetta e non mollano un millimetro al Chelsea che pure, grazie ad Hazard, riesce a non perdere terreno e a rimanere con il primo posto a portata di mano. Fatto sta che tra le grandi l'unica a lasciarci la pelle è l'Everton, sconfitto 1-0 in casa dal Sunderland (25', rigore di S. Ki), mentre il Newcastle scala la classifica massacrando lo Stoke (5-1 firmato dalla doppietta di Remy e dalle reti di Gouffran, Cabaye e dal rigore di Cisse). Continua invece a faticare tantissimo il Tottenham, che non va oltre l'1-1 interno contro il West Bromwich e rimane lontano dalla zona Champions. Tra le altre colpo del Fulham sul campo del Norwich e vittorie esterne anche per il Southampton (3-0 a Cardiff) e per il Crystal Palace (1-0 in casa dell'Aston Villa).