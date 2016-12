Prandelli: sì a Totti, no a Cassano 

13:47 - Cesare Prandelli dice sì a Totti e no a Cassano. E il sorteggio mondiale? "Siamo l’Italia, non abbiamo paura". Il cittì azzurro, a Firenze, ha parlato al microfono di Sportmediaset. Accenni anche alla multa-baby juventina ("Guardiamo anche al bello di questa iniziativa: migliaia di bimbi allo stadio"). A due giorni dal sorteggio dei gironi, la parola al tecnico azzurro.

La Nazionale è (quasi) fatta. Restano due nomi da controllare. Francesco Totti: “Fino a quando ha giocato, ha fatto grandi cose dimostrando di meritare la convocazione. Poi si è fermato e adesso sta per riprendere. Vediamo come va, io Totti lo tengo sotto strettissima osservazione”:

E Cassano? A Parma ha ritrovato forma ed entusiasmo: “Cassano ha fatto un grande Europeo con la Nazionale. Poi è nata una Nazionale diversa, proiettata verso i Campionato del Mondo. Valuterò anche Cassano, questo è chiaro. Ma non posso non dare il massimo della fiducia al gruppo che ci ha condotto al Mondiale strappando la qualificazione con due turni di anticipo”.

I messaggi sono chiari: Totti è nel diario di bordo; Cassano no. E il sorteggio mondiale? “Bisogna intendersi. Le modalità seguite, con le teste di serie determinate secondo alcuni parametri, vanno cambiate, i metodi sono da rivedere, poi si cerca di porre rimedio in qualche modo, ma è il concetto di base a essere sbagliato. Le grandi Nazionali devono essere teste di serie “.

Per questo cosa c’è da temere in vista dei sorteggi? “E’ chiaro che se all’Italia capitasse un girone non di ferro, sarebbe meglio. Però noi siamo la Nazionale italiana e non abbiamo paura di niente, siamo vicecampioni d’Europa, non dobbiamo tenere niente e nessuno. Se dovesse essere un girone di ferro, lo sarà per tutte le squadre del girone, non solo per noi”.

Infine la multa per i cori baby alla Juve. “A me pare che l’ammenda sia eccessiva, a prescindere. E’ stato molto bello portare tanti bambini allo stadio. Questo è un dato positivo. Poi occorre educare loro e non soltanto loro a un comportamento da veri sportivi”.