Prandelli l'anti-social network: "Avremo un regolamento interno più rigido"

15:53 - Quello della polemica potrebbe essere l'ultimo tweet di Mario Balotelli nei periodi in cui vestirà la maglia dell'Italia. Il ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ha annunciato a RaiSport1, un giro di vite per quanto riguarda l'utilizzo dei social network: "Stiamo pensando a un regolamento interno più duro" ha rivelato. Durante i Mondiali in Brasile quindi saranno sicuramente vietate ai giocatori le comunicazioni attraverso Twitter e Facebook.

Anche il presidente della Federcalcio, Abete, aveva invitato tutti a una maggiore attenzione: "Nella comunicazione serve più cautela: è stato commesso un errore" aveva dichiarato in riferimento al tweet di rifiuto di simbolo anticamorra di Balotelli. Errori da prevenire in vista della tranquillità brasiliana. Da lì una sorta di regolamento interno che i giocatori e lo staff dovrà sottoscrivere prima del Mondiale.

Il tutto, per "colpa" di un commento non proprio adeguato da parte di Balotelli. "Mario Balotelli non cambierà mai, mettiamocelo in testa. Dobbiamo prendere il meglio di Mario e magari, a piccoli passi, può sorprendere tante persone. Mario è sempre sotto pressione - ha detto ancora il tecnico azzurro - , ma è un ragazzo che deve vivere i suoi 23 anni, ma al tempo stesso è un personaggio di fama mondiale e tutto questo deve accettarlo. Per quello che ci riguarda non ha mai creato grandi problemi, ha il suo modo di pensare. A volte sbaglia ma poi con il dialogo o la discussione arriva a capire".