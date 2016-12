Prandelli chiama Balotelli: "Lo convoco" 

11:45 - Ci sarà anche Mario Balotelli tra gli azzurri convocati per le partite contro la Danimarca e l'Armenia. Lo ha detto il ct della nazionale Cesare Prandelli. ''Balotelli ha scontato la squalifica, non convocarlo sarebbe una punizione aggiuntiva'', le parole di Prandelli per spiegare come viene applicato il codice etico. ''Il Milan è stato esemplare nel non fare ricorso. Arrabbiato con Mario? Sì, come tutti coloro che gli vogliono bene".

E così si chiude un argomento di antipatica discussione. Dopo Milan-Napoli, attorno a Balotelli si è scatenato un autentico diluvio: le proteste e le minacce all'arbitro, i tre turni di squalifica e il codice etico azzurro, tanto da indurre qualcuno (molti) a invocare la non convocazione del rossonero in Nazionale per le partite Danimarca-Italia (11 ottobre) e Italia-Armenia (15 ottobre).

A Balotelli, si sa, non si perdona niente. Lui stesso ha chiesto meno clamore: impresa (quasi) impossibile. Tant'è che pure il rigore di Amsterdam è diventato argomento di discussione e veleni. Ora, con la decisione del cittì Prandelli, si spera che il caso-SuperMario torni alla normalità. Non convocarlo avrebbe avuto un significato amaro, e quasi persecutorio. La scelta di convocarlo, significa buonsenso e una lezione anche per il giocatore. Con il quale Prandelli è arrabbiato, come tutti quelli che gli vogliono bene.