Portogallo, tragedia in campo: muore un ventenne

23:23 - Tragedia in Portogallo durante una partita di terza divisione. Un calciatore ventenne del Tourizense, Carlos Alexandre Marques Caseiro, è morto per arresto cardiaco durante la partita contro il Club Carapinheirense. Dopo vari tentativi di rianimazione in campo, il cuore del ragazzo ha cessato di battere. Caseiro, cresciuto nelle giovanili del Porto e del Rio Ave, era stato ingaggiato in questa stagione dal Tourizense.